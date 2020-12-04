BluTV’de haftasonu ücretsiz izleyecebileceğiniz 2 dizi önerimiz

Ülkemizde BluTV kullananların sayısı oldukça fazladır. Online film izleme keyfini sunan BluTV hafta sonuna özel çok başarılı olay imza atıyor. Teknoscrool.com olarak bu hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz.

Hafta sonu BluTV içeriklerini tamamen ücretsiz olarak sunacak. 2 günlük bu ücretsiz izleme şansında herkes hangi diziyi izleyeceğini araştırmaya başlıyor. 2 gün boyunca izleyeceğiniz dizi en fazla bir yada 2 olacaktır. Tabi bölüm sayılarına göre farklılık gösterebilecek. Biz sizlere 2 adet dizi önermek istiyoruz.

1. The Pier

La Casa de Papel’in yaratıcısı Alex Pina’ın yeni dizisi THE PIER çok ses getirdi. 2019 yılında yayınlanmaya başlayan dizi ülkemizde sadece BluTV platformunda yer almaktadır. Şu an 2 sezon ile 16 bölümden oluşmaktadır. Bu dizinin başrölünde Alvaro Morte oynuyor. Alvaro Morte kim diye merak ediyorsanız La Casa de Papel’in Profesör’ü yer almaktadır.

2. Game Of Thrones

Bu efsane dizisinin ismini duymayan yoktur. 8 sezondan oluşan bu dizinin ilk bölümü 17 Nisan 2011 yılında yayınlanmıştır. Son bölümü ise 19 Mayıs 2019’da gösterime girmiştir. Toplam 73 bölümü olan bu diziyi soluksuz izlemeyi öneririz. Dizinin konusu hakkında çok fazla detay vermemize gerek olmadığını düşünüyoruz.