Beyşehir Gezi Rehberi

Konya ilinin en güzel ilçelerinden biri olan, Beyşehir, harika doğası ve tarihi zenginliği ile en çok ziyaret edilen bir yerdir.

Beyşehir’in tarihi çok eskilere dayanmakta olup, burası zaman içerisinde farklı birçok medeniyete ev sahipliği yapan bir ilçedir.

Beyşehir özellikle, ülkemizde tarihi, doğası ve açık hava müzeleri en çok dikkat çeken yerlerden biridir. Beyşehir beldesinde bulunan tarih ve doğal güzellikleri görmek için her yıl binlerce turist gelmektedir. Konya Beyşehir İç Anadolu bölgesinin en güzel yerlerinden biridir. Tarihi yapıları, mağaraları, gölleri, adaları, mesire yerleri ve kaplıcaları ile Konya Beyşehir turizm açısından popüler olan beldedir.

Beyşehir Gezilecek Yerler

Eşrefoğlu camisi çok sayıda ahşap sütuna sahip bir camidir. Caminin tavanında yapılan kalem işlemeleri görülmeye değer bir yapıdadır. Oldukça farklı mimariye sahip Eşrefoğlu camisi görülmesi gereken tarihi yapılar arasında bulunmaktadır. Beyşehir ilçesinde bulunan Taş Köprü ise burada bulunan tarihi yapılar arasında yer almaktadır. Bu köprü aynı zamanda sulama amacıyla kullanılan su bendidir. Bu köprü 15 göze sahip muhteşem bir yapıdır.

Ülkemizin üçüncü büyük gölü olan Beyşehir Gölü de bu ilçede bulunmaktadır. Tatlı suya sahip olan Beyşehir Gölü ülkenin en büyük tatlı su gölüdür. Dünyanın girişi en zor sayılan mağaralarından olan Pınar gözü mağarası ülkemizin en derin ve büyük mağaralarından biridir. Beyşehir, hem tarihi yapılarıyla, hem de doğal güzellikleriyle ülkemizin en çok ziyaret edilen yerlerinden biridir.

Körükini mağarası Beyşehir de bulunmakta olup doğal görüntüsü ile buraya gelen ziyaretçileri büyülemekte. Fasıllar Anıtı, dünyanın en büyük kaya anıtlarından biridir. Beyşehir ilçesinde bulunmaktadır.

Beyşehir Nerede?

Konya merkeze 71 km uzaklıkta olan Beyşehir ilçesi ismini Beyşehir Gölünden almaktadır. Kara yolu ile ya da hava yolu ile Beyşehir ilçesine gelmeniz oldukça kolaydır. Beyşehir çok gelişmiş bir ilçedir. Hem doğal güzellikleri hem de tarihi güzellikleriyle buraya gelen turistler buradan oldukça memnun ayrılmaktadırlar.

Beyşehir Ne Zaman Gidilmeli?

Beyşehir de kış ayları çok soğuk geçer. Kış aylarında çok fazla kar yağışı olur. İlkbahar ve yaz ayları da oldukça sıcak ve rüzgarlıdır. Beyşehir ilçesi yaz aylarında ziyaret edilmelidir.

Beyşehir Nerede Kalınır?

Beyşehir ilçesi turistik bir yer olduğu için konaklamak için birçok seçenek bulunmaktadır. Beyşehir ilçesinde bulunan konaklama mekanları merkezde ve Beyşehir Gölü kıyısında bulunmaktadır. Beyşehir de oteller 2 ve 3 yıldızlıdır. Ayrıca otellerin yanı sıra pansiyon ve butik tarzı otel seçenekleri de bulunmaktadır.

Beyşehir Gece Hayatı

Bu kadar güzel bir yer olan Beyşehir de gece eğlenceleri de çok güzel geçmektedir. Beyşehir tatil yeri olduğu için buraya gelen turist sayısı çok fazladır. Buraya gelen turistler geceleri sabaha kadar eğlenmekteler. Beyşehir de eğlence mekanları oldukça fazladır. Onun için bu ilçede gece eğlenceleri harika geçmektedir.