Beyin yormayan dizi Riverdale

Bu aralar dizi izlemek istiyorsanız sizlere ufak bir önerimiz olacak. Çok fazla aksiyonlu olmasın ve beyin yormasın diyorsanız Riverdale dizisini öneriyoruz. Özellikle gençlik dizisi severlere hitap ediyor.

Konu olarak ise 1.sezonda 4 Temmuz günü gölde boğulduğu söylenen bir çocuğun, daha sonra başından vurularak öldürüldüğü ortaya çıkması ile Riverdale kasabasında işler değişmeye başlayacaktır. Kasabaya gelen yeni gelen milyonerin kızı ile birlikte aşk hikayelerinde de büyük artış oluyor.

Uzun lafın kısası basit bir Amerika gençlik dizisi. İzleyenlerin kafasını yormuyor, aşk yaşadığınız zamanları hatırlatan, gizemli olayları ile diziye bağlanıyorsunuz.

İlk sezon 26 Ocak 2017 yılında başladı. Olumlu olarak internette yorumlar alınca ikinci sezon çekildi. Toplamda 4 sezondan oluşmaktadır. 4 sezonda toplam 64 bölüm yer almaktadır.