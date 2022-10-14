Barbarians 2.sezon geliyor

Netflix yine güzel bir dizinin 2.sezonunu yayınlamaya hazırlanıyor. 2020 yılında çıkan Barbarians dizisi ilk sezonu ile çok beğenilmişti. 2.sezon gelip gelmeyeceği merak edilirken Netflix yeni sezonun yayın tarihini açıkladı.

21 Ekim günü Barbarians 2.sezon Netflix platformunda yayınlanacak. Tarih dizileri arasında Roma imparatorluğu dizilerini seviyorsanız bu diziyi kesinlikle izlemelisiniz. Romalı bir subayın hangi tarafta yer alacağını merak ediliyor.

Hikaye MS 9’un sonlarında Germania Magna’nın ( Ren nehri ile Elbe arasındaki bir bölge) Roma işgali sırasında geçmektedir. Vergiler ve haraç talepleri. Birleşik bir Germen direnişi oluşturma girişimleri, kabile reisleri arasındaki küçük çatışmalar ve Roma ile barış isteyen bazı kabile üyelerinin bencil istekleri tarafından engelleniyor.

Roma İmparatorluk ordusunda bir eques olan Arminius , küçük kardeşi Flavus ile birlikte babası Segimer tarafından kabilesi arasındaki barışı sağlamak için çocukken Roma’ya rehin olarak verilen Cermen Cherusci kabilesinin bir üyesidir. Roma. Publius Quinctilius Varus’un (üvey babası) bölgede düzeni sağlamasına yardım etmek için Germanya’ya döner . Romalı askerlerin eski halkına uyguladıkları vahşeti görünce Cherusci kabilesinin yeni reisi olur ve sonunda Thunelda’nın (Segestes’in kızı) yardımıyla kabileleri birleştirerek bir isyanı ateşler.) ve Folkwin Wolfspeer, çocukluk dönemindeki en iyi iki arkadaşı. Bu olaylar en sonunda MS 11 Eylül 9 tarihinde Germen halkının zaferle çıktığı Teutoburg Ormanı Savaşı’nda üç Roma lejyonunun (yaklaşık 15.000 erkek) büyük bir pusuya düşmesiyle sona erer. Küçük düşürücü bir yenilgiyle karşı karşıya kalan ve evlatlık oğlunun ihaneti karşısında şok olan Varus intihar eder.