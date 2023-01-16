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Alice in borderland Türkçe seslendirmesini yapanların eline sağlık

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji16 Ocak 2023
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Netflix platformunda uzun zamandır ilk 10 sırada yer alan Alice in borderland dizisini izledik. Uzun zamandır izlediğimiz en etkileyici diziler arasında yer alabilir. Aslında daha önceden Netflix’te yer alıyordu fakat pek popüler olmamıştı. İlk bölümü izlediğinizde Squid Game tarzı bir dizi olduğunu görüyoruz. Fakat biz Squid Game dizisinden daha heyecanlı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

İlk bölümden itibaren heyecan ve adrenalin zirvede oluyor. Hemen hemen her bölümde heyecanı yaşıyorsunuz. Normalde Japon dizileri bizim pek dikkatimizi çekmiyordu fakat başarıyı hak ediyorlar.

Tabi Alice in borderland Türkçe dublaj seslendirmesini yapan ekibi tebrik etmemiz lazım. Oyuncuların japon olduğunu bilmesek kesinlikle Türk oyuncu deriz.

Fazla detaya inmeden kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyoruz. İzledikten sonra Alice in borderland yorumlarınızı bekliyoruz.

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Teknoloji fotoğrafı Teknoloji16 Ocak 2023
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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