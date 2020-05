Abant Gezilecek Yerler

Abant, Bolu’nun en çok tercih edilen turistik alanlarının başında gelenlerden biri olarak yılın her mevsimi doğa tutkunlarını, balayına çıkacak çiftleri, maceraperestleri ve kafa dinlenmelik için yer arayanları bir araya getiriyor.

Abant Tabiat Parkının yansıra Yedigöller Milli Parkı ve Güzeldere Şelalesi gibi doğal güzelliklerin keyfine varabileceğiniz doğal güzellikleri sunan bölge, İstanbul’dan ya da Ankara’dan bir hafta sonu kaçamağına çıkmak isteyenlerin kesinlikle aklında bulunması gereken bir rota.

70’li yıllarda çekilmiş Yeşilçam filmlerine etkileyici doğası sayesinde arka plan olan Abant’a gitmek için pek çok yol mevcut. Daha çok tercih edilen yöntemlerden biri, Bolu’ya vardıktan sonra buradan yola özel araçla yolculuğunuza devam etmek; çünkü yolculuk sırasında görülebilecek manzaraların yanı sıra keşfedilecek fazlasıyla lezzet durağı bulunmaktadır.

Abant Nerede?

Bolu sınırları içerisinde bulunan Abant, şehir merkezinin 34 kilometre güneybatısında yer alıyor. Abant Gölü de bölgenin içinde, tabiat parkı adıyla tanımlanan alanda bulunuyor. Göl, İstanbul’a yaklaşık 280, Ankara’ya ise ortalama 225 km uzaklıkta.

Abant Ne Zaman Gidilmeli?

Abant da Bolu’nun diğer doğa harikaları gibi her mevsim, her an gidilebilecek yerlerden. Eğer yolunuz ilkbahar ve yaz mevsimlerinde düşerse bol yeşilli, sonbaharda uğrarsanız kızıl, kışın ise karla beraber beyazlara bürünen bir Abant’la karşılaşacaksınız. Bizce her mevsimin tadı ayrı ama sonbahar ve kış sizin favoriniz olacaktır.

Abant ne zaman gidilmeli konusunda bir diğer önerimizde de imkânı olanların Abant gezisini hafta içi zamanlarına denk getirmesi. Kendisi en popüler hafta sonu alanlarından biri olduğu için Cumartesi ve Pazar günleri özellikle öğleden sonra aniden kalabalıklaşmaya başlıyor, geç saate kalınca girişinde de araç kuyruğuna takılabilirsiniz. Tam zamanlı çalışanlar için pek olası değil; ancak Abant’ı hafta içi gezmek sizin için daha sakin ve daha keyifli olacaktır.

Abant Nerede Kalınır?

Abant’a konaklamalı gidecekseniz çevresindeki otel ve bungalov pansiyonları tercih edebilirsiniz. Abant Gölü yakınındaki en çok tercih edilen oteller Büyük Abant, Taksim International Abant Köşk’ü ve Abant Göl Evleri. İçlerinde tabiat parkının hemen yanı başında ve biraz ötesinde konumlananlar var, bazılarında havuz ve sıpa imkânı da mevcut.

Abant Gece Hayatı

Doğal bir yere ziyaret ettiğinizde yerel halkla tanışmak için en iyi yöntem, pazarları gezmektir. Abant Köy Pazarı da görüp görebileceğin en renkli pazarların en iyilerinden biridir.

Bölgeye ait ürünlere ek olarak el yapımı hediyelik malzemeler bulabileceğiniz köy pazarı, özellikle organik süt ürünleri ile pek meşhur olduğu bir yerdir. Abant gezilecek yerler içinde renkli ve neşeli bir seçenek arıyorsan, orası mutlaka burası olmalıdır.

Köy pazarı, Abant’a giriş yaptıktan sonra karşınızda bulacağınız bir yerdir. Ahşap bir yapıya yer alan bu pazar, özellikle hafta sonlarında keyifli anlarla doluyor.