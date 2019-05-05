Bu yazımızda sizlere A ile başlayan ünlüler listesini eklemek istedik.
Geçen gün bir ziyaretçimiz bize buna benzer bir destek sorusu istemiş ve bizimde hoşumuza gittiği için bu seriyi devam ettirmek istiyoruz. Eskiden çok oynanırdı fakat artık günümüz isim,şehir oynayan pek kalmadı diye düşünüyoruz.
Ali Poyrazoğlu
Akın Akınözü
Ali Sürmeli
Ayşen Gruda
Ahmet Kural
Aleyna Tilki
Ajda Pekkan
Aras Bulut İynemli
Ali Taran
Afife Jale
Afet İnan
Adile Naşit
Asuma Krause
Acun Ilıcalı
Azra Akın
Arzu Yanardağ
Aslı Melisa Uzun
Aybüke Pusat
Ahmet Saraçoğlu
Ahu Yağtu
Ahu Tuğba
Ayberk Atilla
Ata Demirer
A ile başlayan ünlüler sayısı oldukça fazla olduğu için biz karışık olarak isimleri yazdık. Eğer eklememizi istediğimiz isimler olursa bize yorum yazarak gönderebilirsiniz.