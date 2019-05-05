Bu yazımızda sizlere A ile başlayan ünlüler listesini eklemek istedik.

Geçen gün bir ziyaretçimiz bize buna benzer bir destek sorusu istemiş ve bizimde hoşumuza gittiği için bu seriyi devam ettirmek istiyoruz. Eskiden çok oynanırdı fakat artık günümüz isim,şehir oynayan pek kalmadı diye düşünüyoruz.

Ali Poyrazoğlu

Akın Akınözü

Ali Sürmeli

Ayşen Gruda

Ahmet Kural

Aleyna Tilki

Ajda Pekkan

Aras Bulut İynemli

Ali Taran

Afife Jale

Afet İnan

Adile Naşit

Asuma Krause

Acun Ilıcalı

Azra Akın

Arzu Yanardağ

Aslı Melisa Uzun

Aybüke Pusat

Ahmet Saraçoğlu

Ahu Yağtu

Ahu Tuğba

Ayberk Atilla

Ata Demirer

A ile başlayan ünlüler sayısı oldukça fazla olduğu için biz karışık olarak isimleri yazdık. Eğer eklememizi istediğimiz isimler olursa bize yorum yazarak gönderebilirsiniz.