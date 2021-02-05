81 yaşındaki efsane futbolcu Pele belgeseli geliyor

[Toplam: 0 Ortalama: 0 /5]

Futbol tutkunlarına güzel bir haberimiz var. Özellikle Pele hayranıysanız bu belgeseli izlemelisiniz.

Netflix platformu yine güzel bir belgeseli sunmaya hazırlanıyor. Netflix uygulamasına girdiğinizde “çok yakında” kategorisine girdiğinizde “Pele” belgesel fragmanını görüyorsunuz. Çocukken ayakkabı boyacılığı yaparken bir anda kaderi değişip, dünyanın en ünlü futbolcusu olma şansını yakalıyor.

Pele belgesel Netflix yayın tarihi?

Pele 23 Şubat 2021 günü yayınlanacak.

Pele Kimdir?

Dünya’da bilinen adıyla Pelé, 23 Ekim 1940’ta doğdu. Aile tarafından Pepe takma adıyla çağrılırdı ama kuzenleri ve küçük arkadaşları tarafından yaramaz anlamına gelen ‘Peli lakabı takıldı, bu lakap zamanla Pelé oldu. 11 yaşında keşfedilene kadar ayakkabı parlatıyordu. 4 yıl sonra onu keşfeden De Brito, bir gün Santos’un yöneticilerine “Bu çocuk dünyanın en iyi futbolcusu olacak.” dedi. Sonraki sezonda Pelé, ligin yıldız oyuncusu olunca bu sözün doğruluğunu ispatlamış oldu