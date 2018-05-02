6V akülü araba 12V veya 12V-24V olur mu?

Mail adresimizi gelen bazı dikkatimizi çeken soruyu yanıtlamak istedik. 12V olan akülü arabaya 24V akü takarsak ne olur soruları geliyor.

İlk olarak bunu yapmak çok saçma olacaktır. Neden derseniz 12V olarak ayarlanmış motor gücüne 24V vermeye kalkarsanız direk olarak akülü arabayı yakacaksınız. Şirketler bunu düşünmüyor mu zannediyorsunuz. 24V’luk akülü arabalar pahalı olunca 12V alanların aklına hemen bu geliyor.

Bizim önerimiz kesinlikle böyle birşey denemeyi aklınızdan geçirmeyin. Boşu boşuna 24V’luk bir akü masrafı ödemek zorunda kalırsınız. Elinizde normal çalışan12V’luk akülü arabadan da olmuş olursunuz.

Tabi diğer konuda 6V’luk 12V olur mu?

Yukarıdaki yazdıklarımızın aynısı geçerlidir. Akülü arabanın belli bir motor gücü var ve siz bunu fazlasını vermeye kalkarsanız yakarsınız. Eğer bu tür olaylar çok basit bir şekilde olsaydı kimse 12V’luk akülü araba yada 24V’luk akülü araba almazdı.

12V ile 24V akülü araba arasındaki farklar neler?

6V ile 12V Akülü Arabalar arasındaki farklar

Okumanızı tavsiye ettiğimiz diğer akülü araba konuları için buyrun

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)