500 TL’ye kolonya mı olur? Fırsatçılar iş başında

Koronavirüs ülkemizde olduğu resmi olarak açıklandıktan sonra fırsatçılar maalesef hemen gün yüzüne çıktı.
Resmi açıklama gelmeden önce maske fiyatlarını zaten biliyorsunuz. 10 TL’ye satılmayan maskeler 50 TL gibi fiyatlara ulaştı. Sağlık Bakanı koronavirüs açıklaması yaptıktan sonra internet sitelerinde kolonya fiyatlarını fırsatçılar artırdı. Sizde sosyal medya üzerinden takip etmişsinizdir.
500 TL’ye kolonya satılır mı?
Evet yanlış duymadınız büyük bir E-Ticaret alışveriş sitesinde 500 TL’ye kolonya satışı açıldı. Yapılan şikayetlerden sonra siteden bu ürün kaldırıldı. Bunun bir sürü örnekleri bulunuyor. Sıvı sabunlarda da fırsatçılar fiyatlarını artırdı.
Fahiş fiyatlar ile ürünleri satan insanlıktan nasibini almayanları Cimer ve Bimer’e şikayet ediniz. Ticaret Bakanlığı gelen fırsatçı şikayetlerini dikkate aldığını açıkladı.