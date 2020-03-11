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500 TL’ye kolonya mı olur? Fırsatçılar iş başında Koronavirüs ülkemizde olduğu resmi olarak açıklandıktan sonra fırsatçılar maalesef hemen gün yüzüne çıktı. Resmi açıklama gelmeden önce maske fiyatlarını zaten biliyorsunuz. 10 TL’ye satılmayan maskeler 50 TL gibi fiyatlara...

Huawei P30 Lite format atma Azra isimli bir ziyaretçimiz bize yorum yazarak sorununu göndermiştir. Bizde elimizden geldiği kadar kendisine yardımcı olmak istiyoruz. Soru: İyi günler. Huawei P30 Lite format nasıl atılır? Cevap: İlk olarak...