2019 yılı Edirne Keşan İmsakiye

11 Ayın sultanı geldi. Bir ziyaretçimiz Edirne Keşan Ramazan imsakiyesini kendisine mail olarak atmamızı istemiştir. Bizde soruyu gönderen kişiye Keşan Ramazan İmsakiye gönderdik. Ayrıca sitemize ekleyerek Keşan’da yaşayan diğer kişilerin faydalanması sağlamak istedik.

Mail ile gönderilmesini isteyen başka ziyaretçimiz olursa yazının altına yorum göndermesi yeterli olacaktır.

İftar Duası

Allah’ım senin rızan için oruç tuttum, sana inandım, sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım. Ey, bağışlaması bol Rabb’im, beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini, yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter.

4 Haziran 2019 Salı günü Ramazan Bayramı 1.günüdür. Edirne Keşan’da 2019 yılı Ramazan Bayramı saat 06:23‘de kılınacaktır.