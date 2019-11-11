2019-2020 en ucuz sıfır araba fiyatları (85-90 bin TL arası)

Sıfır arabanın ayrı bir tadı ve güzelliği bulunmaktadır.

Bu yazımızda sizlere 85.000 TL’ye alınabilecek sıfır araba modellerinden bahsetmek istiyoruz. Bu arada 2019-2020 yılı en ucuz sıfır araba fiyatları ortalama bu civarlarda gezmektedir.

1. Model 2019 Dacia Sandero 1.0 Sce 75 BG Ambiance

Beygir Gücü 75 hp

Azami Tork 97 nm

Azami Hız 151 km/s

0-100 Km Hızlanma 14.5 saniye

Yakıt Kapasitesi 50 lt.

Şehir İçi Tüketim (100 km) 6.6 lt.

Şehir Dışı Tüketim (100 km) 4.6 lt.

Karma Tüketim (100 km) 5.4 lt.

Bagaj Hacmi (5 Koltuk) 320 lt.

Fiyat 84.900 TL

2. Model 2019 Renault Symbol 1.0 SCe 75 BG Joy

Beygir Gücü 75 hp

Azami Tork 97 nm

Azami Hız 151 km/s

0-100 Km Hızlanma 14.5 saniye

Yakıt Kapasitesi 50 lt.

Şehir İçi Tüketim (100 km) 6.3 lt.

Şehir Dışı Tüketim (100 km) 4.8 lt.

Karma Tüketim (100 km) 5.4 lt.

Bagaj Hacmi (5 Koltuk) 510 lt.

Fiyat: 84.900 TL

3. Model 2019 Fiat Egea 1.4 Fire 95 HP Easy

Beygir Gücü 95 hp

Azami Tork 127 nm

Azami Hız 185 km/s

0-100 Km Hızlanma 11.5 saniye

Yakıt Kapasitesi 45 lt.

Şehir İçi Tüketim (100 km) 7.7 lt.

Şehir Dışı Tüketim (100 km) 4.6 lt.

Karma Tüketim (100 km) 5.7 lt.

Bagaj Hacmi (5 Koltuk) 520 lt.

Fiyat 88.900 TL

4. Model 2019 Hyundai i10 1.0 D-CVVT 66 PS

Beygir Gücü 66 hp

Azami Tork 95 nm

Azami Hız 156 km/s

0-100 Km Hızlanma 14.7 saniye

Yakıt Kapasitesi 40 lt.

Şehir İçi Tüketim (100 km) 6.0 lt.

Şehir Dışı Tüketim (100 km) 4.0 lt.

Karma Tüketim (100 km) 4.7 lt.

Bagaj Hacmi (5 Koltuk) 252 lt.

Fiyat 89.799 TL

Yukarıdaki fiyatlar resmi internet sitelerinde yazan fiyatlardır. Sizlere başlıca teknik özellikleri ekledik. Daha detaylı teknik özellikleri için araba markalarının resmi internet sitelerinden bakabilir ve kataloglarını inceleyebilirsiniz.