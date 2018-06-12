2018 Yılı 657.Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri hangi kanalda

Mail yoluyla bir soru geldi ve bu soruyu yanıtlama konusunda kararsız kaldık.

Soruda 2018 yılı 657.Kırkpınar Yağlı Güreşleri hangi kanalda yayınlanacaktır? Resmi bir açıklama olmamasına rağmen sizleri yinede bilgilendirmek istedik.

Her sene olduğu gibi bu senede tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin 657’ncisi yapılacaktır. Bu sene yağlı güreşler 13-14-15 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

657.Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri büyük ihtimal NTVSpor kanalından yayınlanacaktır. Resmi bir açıklama yok fakat geçtiğimiz yıllarda NTVSpor kanalından yayınlanıyordu. Bu senede aynı şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. Herhangi bir değişiklik olursa sizleri bilgilendireceğiz.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)