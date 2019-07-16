1 bölü 2 işareti yapma (½)

Sizlere bu sefer Klavye’de 1 Bölü 2 işareti nasıl yapılır konusunu anlatmak istiyoruz.

Matematik ile çok uğraşan ziyaretçilerimiz arada sırada bölü işareti nasıl yapılır diye bize sormaktadır. Klavye’de kısa yol tuşlarında bölü işareti maalesef yapılmıyor. Bazı tuş kombinasyonlarını kullanarak yapmanız gerekmektedir. ½ işareti yapmanın iki farklı yöntemi bulunuyor. Fakat biz size ne kolay yönteminden bahsetmek istiyoruz. Kullanıcıların % 99’u bu yöntemi kullanmaktadır.

Klavye’de 1 bölü 2 işareti yapmak için “Alt+0189” kombinasyonunu kullanınız. İlk olarak “Alt” tuşuna basılı tutun ve daha sonra 0189 tuşlarına bastığınızda yazı yazdığınız bölüme ” ½ ” sembolü çıkacaktır. Bu işareti yapmadan önce yazı yazacağını Excel veya Word tarzı dosya açık olmak zorundadır.

Dİğer yöntem ise zahmetli ve zordur. Ama biz yinede eklemek istedik.

Bilgisayarınızdan Başlat’a girip arama çubuğuna “Karakter Eşlem” yazınız.

Açılan ekranda “Gelişmiş Görünüm” kutucuğunu işaretleyin ve yazı tipi olarak “Arial” seçiniz.

Yukarıdaki işlemleri tamamladıktan sonra “Unicode’a git” bölümüne “00BD” yazmanız yeterli olacaktır.

Bu işlem ile bölü işareti artık yüklü olarak bilgisayarınızda yer alacak ve Word,Excel tarzı çalışma sayfasında hep yüklü olarak sekmelerde duracaktır.