Youtube Geçmişi Otomatik Nasıl Silinir?

Bugün sizler için ”Youtube nedir?”, ”Youtube’da Arama Geçmişi Nasıl Silinir?” sorularının cevabını arıyoruz.

Youtube Nedir?

Youtube iki çılgın arkadaşın birbirine yüksek dosya boyutundaki videolarını aktarmak yerine, bu videoları bir web sitesine yükleyerek karşı tarafa izletmek amacı ile şans eseri oluşturulan bir platformdur. 15 Şubat 2005 tarihinde profesyonel olarak yayına girmiş, daha sonra Google tarafından satın alınmıştır. Dünya genelinde en çok kullanılan video paylaşım sitesi olmasının yanı sıra, Google ile birlikte dünyanın en çok arama sağlanan platformu ve arama motorudur.

Youtube’da Arama Geçmişi Nasıl Silinir?

Bu kadar çok sık tıklanan ve bu kadar çok sık ziyaret edilen bir web sitesinin kullanıcılarına sunduğu çeşitli opsiyonlar mevcut. Başlıca kazanç kaynağı reklam satışı olan Youtube, aynı zamanda video içerik üreticilerine reklam geliri payı dağıtmak sureti ile kazanç da sağlamaktadır.

Bu sebeple daha önce izlediğiniz içerikler ve benzerleri telefon ve bilgisayarınız aracılığı ile Youtube’a eriştiğiniz andan itibaren tarafınıza sunulmaktadır.

Her zaman istenebilecek bir durum olmayan bu özelliği devre dışı bırakmak ve arama geçmişini otomatik olarak silmek için aşağıda yer alan işlemleri yapmanız yeterli olacaktır;

Telefon Uygulaması ile Youtube Kullanıyorsanız Youtube uygulamasını açın ve ”Ayarlar” bölümüne girin.

”Geçmiş ve Gizlilik” seçeneğini tıklayın.

”Arama geçmişini temizle” seçeneğini tıklayarak geçmişi silin.

Bu üç basamak sayesinde Youtube arama geçmişiniz ve daha önce yapmış olduğunuz tüm aramalar Youtube’dan silinecek ve uygulamaya ilk defa girdiğiniz gün gibi tarafınıza alakasız videolar önerilecektir.

Bilgisayar İle Youtube Kullanıyorsanız

www.youtube.com sitesine girin.

Sol bölümde yer alan üç çizgiyi tıklayın ve ‘’Geçmiş’’ seçeneğini seçin.

Arama geçmişi sekmesini tıklayın.

Sağ tarafta bulunan üç nokta sembolünü tıklayarak herhangi bir aramayı kaldırmak için ‘Kaldır’ seçeneğini tıklayın.

Arama geçmişinin tamamından kurtulmak için ”Tüm arama geçmişini temizle” butonuna tıklayın.

Youtube arama geçmişiniz bu işlemleri tamamladığınız andan itibaren tamamen silinecektir. Her iki şekilde de, ister uygulama ister web sitesi üzerinden geçmiş ile alakalı bilgilerin saklanmasını istemiyor ve otomatik olarak gerçekleşmesini istiyorsanız ”İzleme geçmişini duraklat” ve ”Arama geçmişini duraklat” seçeneklerini aktif hale getirin. Bu sayede bundan sonraki arama ve izleme geçmişleriniz kayıt altına alınmayacaktır.