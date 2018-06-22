Xiaomi ses getirdi

Xiaomi’nin uygun fiyat ve performansı bir arada sağlayan yeni Modlei Xiaomi Redmi 6 resmi olarak tanıtıldı. Pekin’de büyük bir lansman ile tanıtılan Redmi 6 teknik özellikleri şöyle;

EKRAN ÖZELLİKLERİ

Xiaomi Redmi 6 modeli 5.45 inçlik 720×1440 (HD+) Pixel çözünürlüğünde 294 PPI Piksel yoğunluğunda IPS LCD ekran teknojisi kullanmaktadır. Kullanıcı arayüz olarak MIUI 9.0 tercih edilmiştir. Ekran/Gövde oranı ise %72.68’dir.

BATARYA ÖZELLİKLERİ

Bu akıllı telefonu 3000 mAh’lık güçlü bir batarya desteklemektedir. Değiştirebilir batarya özelliği maalesef bulunmamaktadır.

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

Yazı başında da yazdığımız gibi uygun fiyatta iyi bir performans hedeflemektedir. Xiaomi Redmi 6’da 2.0 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli MediaTek Helio P22 Chipset yer almaktadır. 3 GB RAM, Grafik işlemcisi olarak PowerVR GE8320 tercih edilmiştir.

DEPOLAMA ÖZELLİKLERİ

Dahili olarak 32 GB’lık bir depolama alanına sahiptir. Bu modelin en güzel yanı ise depolama konusunda microSD hafıza kartı desteklemesidir. Hafıza kartı takarak kapasitesini 256 GB’a kadar artırabilmektesiniz.

KAMERA ÖZELLİKLERİ

12 megapiksellik bir arka ana kamerası bulunuyor. Arka kamera diyafram aralığı F2.2’dir. Arka kamera ile 1080p 30 fps kalitesinde video kayıt yapabilirsiniz. İkinci arka kamerası ise 5 megapiksel çözünürlüğe sahiptir. Özçekim kamerası ise 5 megapikseldir.

İŞLETİM SİSTEMİ

Android işletim sistemi olarak Android 8.1 Oreo sürümü ile yüklü gelecektir.

Çift hat ve Parmak izi okuyucusu olan Xiaomi Redmi 6 modelinin yurtdışı satış fiyatı 124 dolar’dır. Bu modelin ayrıca 4 GB RAM’li olanıda üretilecektir. 4 GB RAM’li olan modelinin fiyatı ise 156 dolar olarak yurtdışında satışa çıkacaktır.

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