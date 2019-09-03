Xiaomi Redmi Note 8 teknik özellikleri

Bu modelde 6.3 inçlik 409 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir IPS LCD ekranı bulunmaktadır.

Ekran/Gövde oranı ise % 80.98 oranındadır. Batarya kapasitesi ise 4000 mAh’dır. 18W gibi oldukça hızlı şarj teknoloji bulunuyor.

Performansa geçtiğimizde ise 2.0 Ghz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 664 yonga seti bulunuyor. 4 GB RAM ile oldukça etkileyici bir hıza sahiptir. 64 GB’lık dahili depolama hafızası bulunurken ekstradan microSD hafıza kartı ile kapasitesini 256 GB’a kadar artırabilirsiniz.

Xiaomi Redmi Note 8 kamera özelliklerine geçtiğimizde ise 48 MP çözünürlüğünde ana arka kamerası bulunmaktadır. Ultra HD 2160p 4K video kaydı gerçekleştirebilirsiniz. İkinci arka kamerası 8 MP, Üçüncü arka kamerası ise 2 MP, dördüncü arka kamerası 2 MP çözünürlüğündedir. Bu kameralar ekstra geniş açı, makro çekim ve derinlik algısı özelliklerini katmaktadır. Ön kamerası ise 13 MP çözünürlüğünde 1080p video kaydı çekebilirsiniz. Kızılötesi ve parmak izi okuyucu teknolojisi ile orta segmentte oldukça iddialı bir telefon modelidir. Bu arada bu modelde 3.5 mm kulaklık girişi yer alıyor.