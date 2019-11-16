Xiaomi Redmi Note 8 Pro PUBG performansı durumu

Xiaomi Redmi Note 8 Pro modeli fiyatına göre çok performanslı bir telefon olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Mobil oyun tutkunluğu son zamanlarda büyük artış gösterdi. Özellikle PUBG MObile oyunundan sonra kaliteli telefon ihtiyacı arttı. Genel olarak bize mail yoluyla gelen sorular arasında son zamanlarda en çok sorulan soru 2000 TL civarınd en iyi PUBG telefon hangisi olmaktadır.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro modeli Eylül ayında satışa çıktı ve uygun fiyatı ile kısa sürede çok büyük ilgi gördü. Fiyatı 2199 TL ve verdiği performans birçok büyük markanın amiral gemisi modellerine kafa tutuyor. Büyük markaların 4000 ile 5000 TL civarlarındaki telefonlarından daha iyi performans alabiliyorsunuz. PUBG MObile oyununuda çok rahat bir şekilde takılmadan oynayabilirsiniz. Bu soru geldikten sonra hemen hemen bütün Redmi Note 8 Pro PUBG videolarını izledik ve herhangi bir kapanma yada takılma sorununu görmedik. Genel olarak videoyu çekenlerin hepsi oyunun çok akıcı olduğunu belirtiyor. Yüksek grafik ayarlarında bile sorunsuz oyunu oynayabiliyorsunuz.

Tabi PUBG oynarken şarj konusunda da Redmi Note 8 Pro size destek çıkıyor. 4500 mAh’lık bataryası ile oyun süreniz oldukça yüksek olacaktır.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro PUBG açılış hızı nasıl?

Youtube’da yapılan karşılaştırmaları izlediğimizde Redmi Note 8 Pro, Pocophone F1 ve Mİ 9T PUBG karşılaştırmalarını izledik. İzlediğimiz tüm videolarda Redmi Note 8 Pro daha hızlı açılıyor. Yalnız videoların sonunda genel olarak Note 8 Pro kullandığı işlemciden dolayı diğer modellere göre daha çok ısındığını söyleniyor. Sonuç olarak 2000 TL civalarında alabileceğiniz en performanslı model olacağını rahatlıkla belirtelim.

NOT: Xiaomi Redmi Note 8 Pro kullanan ziyaretçilerimiz bize tecrübelerini aktarırsa çok memnun oluruz.