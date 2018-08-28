Xiaomi Pocophone F1 Türkiye’ye gelecek mi?

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Xiaomi’nin tanıttığı son model amiral gemisi modeli Pocophone F1 teknik özellikleri ve tasarımı ile hayran bıkraktı.

Bu telefonu almak isteyenler Xiaomi Pocophone F1 modeli Türkiye’ye ne zaman gelecek ve gelirse ne zaman geleceği konusunda araştırma yapmaktadır.

Snapdragon 845 işlemciye sahip en ucuz akıllı telefon olan bu model ilk tanıtıldığı lansmanda Türkiye’ye geleceği belirtiliyordu. Fakat gizmochina’nun yayınladığı haberde Xiaomi Pocophone F1’in satışı yapılacağı ülkeleri yayınladı.

Bizde bu listeyi kontrol ettiğimizde maalesef Türkiye’nin olmadığını görüyoruz. Xiaomi tarafından Türkiye pazarına gelmeme nedeni hakkında herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor. Büyük ihtimal Xiaomi’nin Türkiye’de satış distribütörü olmadığı için gelmeyeceğini düşünüyoruz. Tabi buna göre kıyaslarsak hiç Xiaomi markası gelmemesi gerekiyor. Bazı mağazalarda Xiaomi modelleri yer aldığı için Pocophone F1 modelinin de geç geleceğine kesin gözüyle bakıyoruz.