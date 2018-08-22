Ana Sayfa / Bilim ve Teknoloji / Xiaomi Pocophone F1 kızılötesi yüz taraması ile açılacak

Xiaomi Pocophone F1 kızılötesi yüz taraması ile açılacak

tarafından 22 Ağustos 2018 Tarihinde eklendi
[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Xiaomi modeli resmi olarak tanıtıldıktan sonra üst segment donanımı ve fiyatı ile tutkunlarının büyük ilgisini çekti.

Snapdragon 845 chipseti ile en ucuz akıllı telefon olmayı hedefleyen Xiaomi Pocophone F1’de diğer amiral gemisi modellerine göre farklı bir özelliği bulunmaktadır.

Xiaomi Pocophone F1 modelinde yüz tanıma ile telefonu açma özelliği bulunuyor. Diğer telefonlarda da var bunu yazmanda ki amaç nedir diyeceksiniz. Xiaomi Pocophone F1 modeli yüz taramasını diğer telefonlar gibi ön kamera ile yapmıyor. Kızılötesi tarama ile yüzünüzü tanıyıp açıyor. Yani ön kameraya sizin fotoğrafınızı koysa da telefonu kandırıp açamıyacaksınız. Uzun lafın kısası bu kızılötesi ile yüz tanıma özelliği parmak izi okuyucusu gibi kandırılmamaktadır.

Xiaomi Pocophone F1 Türkiye satış fiyatı diğer amiral gemisi modellerine göre ucuz olacağı kesin gözüyle bakılıyor.

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.
Etiketler

Cevap yazin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir