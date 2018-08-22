Xiaomi Pocophone F1 kızılötesi yüz taraması ile açılacak

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Xiaomi Pocophone F1 modeli resmi olarak tanıtıldıktan sonra üst segment donanımı ve fiyatı ile teknoloji tutkunlarının büyük ilgisini çekti.

Snapdragon 845 chipseti ile en ucuz akıllı telefon olmayı hedefleyen Xiaomi Pocophone F1’de diğer amiral gemisi modellerine göre farklı bir özelliği bulunmaktadır.

Xiaomi Pocophone F1 modelinde yüz tanıma ile telefonu açma özelliği bulunuyor. Diğer telefonlarda da var bunu yazmanda ki amaç nedir diyeceksiniz. Xiaomi Pocophone F1 modeli yüz taramasını diğer telefonlar gibi ön kamera ile yapmıyor. Kızılötesi tarama ile yüzünüzü tanıyıp açıyor. Yani ön kameraya sizin fotoğrafınızı koysa da telefonu kandırıp açamıyacaksınız. Uzun lafın kısası bu kızılötesi ile yüz tanıma özelliği parmak izi okuyucusu gibi kandırılmamaktadır.

Xiaomi Pocophone F1 Türkiye satış fiyatı diğer amiral gemisi modellerine göre ucuz olacağı kesin gözüyle bakılıyor.