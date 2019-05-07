Xiaomi Pocophone F1 batarya yüzdesi gösterme

Xiaomi Pocophone F1 batarya yüzdesi açma konusunda sizlere bilgi vermek istiyoruz.

Daha öncede sizlere belirttiğimiz üzere Pocophone F1 kullanacısıyız. Bu sebepten dolayı biraz fazla Pocophone F1 konuları görebilirsiniz. Eğer bu modelden almayı planlıyor yada sormak istediğiniz sorular varsa bize yorum yazarak gönderebilirsiniz.

Xiaomi batarya yüzdesi nasıl açılır?

Kalan batarya oranını yüzde olarak görmek kullanıcıları rahatlatmaktadır. Her telefonda batarya yüzdesini açma adımları farklı olmaktadır. Pocophone F1 modelinde kalan şarj oranını sağ üst köşede yüzde olarak göstermek için Ayarlar-Bildirim/durum Çubuğu adımlarını takip ettikten sonra “Pil göstergesi” bölümünü göreceksiniz. Bu kısıma girdiğinizde grafiksel yada yüzdelik olarak seçeneği belirleyiniz.

Not: Bu arada şarj oranı sağ üst kısımda gözükmektedir. Onu taşıma gibi ekstra bir işlem gerçekleşmiyor.