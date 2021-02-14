Xiaomi Mi Stick yorumları

Eğer akıllı televizyonunuz yoksa Xiaomi Mi Stick tam size göre bir cihaz olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Uygun fiyatı ve performansı ile oldukça başarılı buluyoruz. Teknoscrool.com olarak bizde bu cihazı aldık ve denemeye başladık.

Sizlere elimizden geldiği kadar tecrübelerimizden bahsetmek istiyoruz.

İlk olarak bu cihazda 1 GB RAM bulunuyor. Bu ilk başta bizi oldukça düşündürdü. Yavaş çalışacağını düşündük. Fakat beklediğimiz gibi olmadı. Oldukça hızlı ve stabil olarak çalıştı.

4 saatlik bir kullanım yaptıktan sonra cihazda ısınma oldu. Ama bu ısınma yavaşlamaya sebep vermedi.

Netflix ve Youtube videolarını oldukça rahat ve 1080p olarak izledik. İzleme yaparken herhangi bir yükleme için takılma yapmadı. Tabi cihaz ile Wi-Fi arasındaki bu mesafe çok önemlidir.

Xiaomi Mi Stick donma sorunları hakkında internette baya bir yazı okumuştuk. Evet bizim başımıza da bu durum geldi. Birkaç kere durduk yere dondu ve sistemi yeniden başlatmak zorunda kaldık.

Xiaomi Mi Stick donma sorunu 1 GB RAM ile alakası bulunmuyor. Daha hızlı bir cihaz olan ve 2 GB RAM’li olan modellerinde de donma sorunun olduğunu okuduk.

Sonuç olarak baktığımızda donma sorunu haricinde herhangi bir şikayetimiz bulunmuyor.

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Xiaomi Mi Stick donma sorunu