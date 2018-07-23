Xiaomi Mi Max 3 Türkiye satış fiyatı tahminleri

Çin’li akıllı telefon devi Xiaomi’nin yeni modeli Mi Max 3 tanıtıldı.
Telefon ve tablet karışımı bir ekran boyutuna sahip olan Mi Max 3 uzun süren dedikodulardan sonra 19 Temmuz 2018 günü büyük bir etkinlikle tanıtıldı. Mi Max 3’te oyun oynama ve film izleme keyfinin farklı olacağına hiç şüphe yoktur.
Bu modelin teknik özellikler resmi olarak tanıtıldı fakat Türkiye satış fiyatı konusunda maalesef net bilgi bulunmamaktadır. Ancak yurtdışı fiyatlarına göre bir kıyaslama yapmak istedik. Mi Max 3 hem 4 GB RAM’li olan modeli hem 6 GB RAM’li olan modeli piyasaya çıkacaktır.
4 GB RAM’li olan modeli yurtdışında 1250 TL civarında satılacaktır.
6 GB RAM’li olan model ise 1450 TL civarında yurtdışında satılacaktır.
Bu iki model Türkiye’ye geldiğinde 2500 TL 4 GB RAM’li modeli, 3000 TL’yi geçmeyecek şekilde 6 GB RAM’li olacağını düşünüyoruz.