Xiaomi Mi Max 3 Türkiye satış fiyatı tahminleri

Çin’li akıllı telefon devi Xiaomi’nin yeni modeli Mi Max 3 tanıtıldı.

Telefon ve tablet karışımı bir ekran boyutuna sahip olan Mi Max 3 uzun süren dedikodulardan sonra 19 Temmuz 2018 günü büyük bir etkinlikle tanıtıldı. Mi Max 3’te oyun oynama ve film izleme keyfinin farklı olacağına hiç şüphe yoktur.

Peki Xiaomi Mi Max 3 Türkiye fiyatı ne olacak?

Bu modelin teknik özellikler resmi olarak tanıtıldı fakat Türkiye satış fiyatı konusunda maalesef net bilgi bulunmamaktadır. Ancak yurtdışı fiyatlarına göre bir kıyaslama yapmak istedik. Mi Max 3 hem 4 GB RAM’li olan modeli hem 6 GB RAM’li olan modeli piyasaya çıkacaktır.

4 GB RAM’li olan modeli yurtdışında 1250 TL civarında satılacaktır.

6 GB RAM’li olan model ise 1450 TL civarında yurtdışında satılacaktır.

Bu iki model Türkiye’ye geldiğinde 2500 TL 4 GB RAM’li modeli, 3000 TL’yi geçmeyecek şekilde 6 GB RAM’li olacağını düşünüyoruz.

Xiaomi Mi Max 3 yorumları

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