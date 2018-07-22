Tablet telefon karışımı Xiaomi Mi Max 3 yorumları

Son yıllarda akıllı telefonlarda büyük ekranlı olanları tercih ediyoruz. Tabi bu azcık gösteri yada rahat oyun ve film izlemek içindir.

Yalnız bu sefer Xiaomi bu olayı abarttı gibi diyebiliriz. Xiaomi’nin yeni modeli Mi Max 3 resmi olarak tanıtıldı. Bu modele telefon mu desek yoksa tablet mi desek bilemedik.

Xiaomi Mi Max 3 ekran özellikleri: Bu modelde 6.9 inçlik efsane büyüklükte 350 PPI Piksel yoğunluğunda IPS LCD ekran bulunmaktadır. Ekran/Gövde oranı ise yüzde 79.81’dir. Arayüz olarak MIUI 9.5 yüklü olarak gelmektedir. Bu telefonu tek elle kullanmak imkansız diyebiliriz.

Mi Max Batarya özellikleri: 6.9 inçlik dev bir ekran olunca haliyle batarya kapasitesi de buna göre olmalıdır. 5500 mAh’lık çok güçlü bir bataryası bulunmaktadır. Bu batarya hızlı bir şekilde doldurmak için Qualcomm Quick Charge 3.0 hızlı şarj desteği bulunuyor. Malesef değiştirebilir bataryasının olmadığınıda hatırlatalım.

Xiaomi Mi Max Performansı: Bu dev büyüklükteki canavarda 1.8 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 636 chipset bulunmaktadır. 4 GB RAM ile gayet iyi bir performans sağlamaktadır. Ayrıca bu modelin 6 GB RAM’li olan modelide üretilecektir.

Hafıza olayına geçtiğimizde ise 64 GB’lık dahili depolama hafızasının olduğunu görüyoruz. Aslında bu oran oldukça iyi ama bana yetmez derseniz microSD hafıza kartı kapasitesini 256 GB’a kadar artırabilirsiniz.

Xiaomi Mi Max 3 kamera özellikleri: 12 megapiksellik arka ana kamerası bulunuyor. Bu arka kamera ile 2160p çözünürlüğünde video kaydı gerçekleştirebilirsiniz. Derinlik algısı özelliği getiren ikinci arka kamerası 5 MP’dir. Selfie kamerası ise 8 MP’dir. Özçekim kamerası F2.0 diyafram aralığına sahiptir.

4.5G teknolojisi olarak CAT 12 yer almaktadır. Yani saniyede 600 Mbps indirme hızını görebilirsiniz.

Xiaomi Mi Max 3 işletim sistemi olarak Android 8.1 Oreo sürümü ile yüklü gelmektedir.

Xiaomi Mi Max 3 Türkiye satış fiyatı 3000 TL civarlarında olmasını bekliyoruz. Mi Max 3 Türkiye’ye ne zaman geleceğine dair net bir bilgi yok fakat büyük ekranlı telefon tutkunları bu telefonu sabırsızlıkla bekleyecektir.

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