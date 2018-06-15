Xiaomi Mi Band 3 WhatsApp ve SMS bildirimleri nasıl ekrana gelir?

Xiaomi Mi Band 3 akıllı bilekliği geçtiğimiz günler Mi 8 akıllı telefonu ile birlikte resmi olarak tanıtılmıştı.

Türkiye satış fiyatı ne kadar olacak diye beklenirken 249 TL olarak netleşti. Xiaomi’nin uygun fiyatlı ve performanslı bilekliği hem tasarımı ve detaylı özellikleri ile satış rekorları kıracağına hiç şüphe yok diyebiliriz.

Xiaomi Mi Band 3 WhatsApp, Mesaj ve Çağrılar nasıl gözükür?

Mi Band 3 deneme şansımız olmadı. Fakat Mi Band 2 kullanıcısı olduğumuz için whatsApp bildirim ayarlarının aynı olacağını düşünüyoruz. Mi Band 3 bildirim ayarları için 3.parti uygulama yüklenecek gibi gözükmektedir. Mi Band’in resmi uygulaması ve Mi Bandage isimli daha detaylı bildirimler almanızı sağlayacak olan uygulamayı yüklemeniz gerekecek gibi gözükmektedir. Belki Xiaomi bir farklılık yaratır ve bu özellikleri direk olarak koyabilir.

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