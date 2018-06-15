Ana Sayfa / Bilim ve Teknoloji / Xiaomi Mi Band 3 WhatsApp ve SMS bildirimleri nasıl ekrana gelir?

Xiaomi Mi Band 3 WhatsApp ve SMS bildirimleri nasıl ekrana gelir?

tarafından 15 Haziran 2018 Tarihinde eklendi

Xiaomi Mi Band 3 akıllı bilekliği geçtiğimiz günler Mi 8 akıllı telefonu ile birlikte resmi olarak tanıtılmıştı.

Türkiye satış fiyatı ne kadar olacak diye beklenirken 249 TL olarak netleşti. Xiaomi’nin uygun fiyatlı ve performanslı bilekliği hem tasarımı ve detaylı özellikleri ile satış rekorları kıracağına hiç şüphe yok diyebiliriz.

Xiaomi Mi Band 3 WhatsApp, Mesaj ve Çağrılar nasıl gözükür?

Mi Band 3 deneme şansımız olmadı. Fakat Mi Band 2 kullanıcısı olduğumuz için whatsApp bildirim ayarlarının aynı olacağını düşünüyoruz. Mi Band 3 bildirim ayarları için 3.parti uygulama yüklenecek gibi gözükmektedir. Mi Band’in resmi uygulaması ve Mi Bandage isimli daha detaylı bildirimler almanızı sağlayacak olan uygulamayı yüklemeniz gerekecek gibi gözükmektedir. Belki Xiaomi bir farklılık yaratır ve bu özellikleri direk olarak koyabilir.

Sizlerden yorumlar bekliyoruz.

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (No Ratings Yet)
Loading...
Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.
Etiketler

Cevap yazin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir