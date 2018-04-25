Xiaomi Mi Band 2 bilekli WhatsApp ve mesaj içeriği gösterme

Xiaomi Mi Band 2 akıllı bileklik uygun fiyatı ve başarılı özellikleri ile çok tercih ediliyor. Gelen bir soruda Mi Band 2 kullanıcısı whatsApp ve SMS bildirimlerini bileklikte nasıl gösterebileceği konusunda yardım istemiştir.

Mi Band 2 bilekliğini detaylı olarak kullanabilmek için mecburen Xiaomi’nin resmi uygulaması olan Mi Fit uygulamasını kullanmak zorundasınız. Bu uygulamayı kurduğunuzda bilekliğinize ait bazı özellikleri aktif edebiliyorsunuz. Mi Fit uygulamasında WhatsApp bildirimleri ile ilgili bir ayar var fakat bunu açtığınızda size WhatsApp’tan bildirim geldiğinde bileklikte sadece WhatsApp simgesi çıkmaktadır. Kimden geldiğini yada mesaj içeriği görüntülenmiyor.

WhatsApp ve SMS mesajlarının kimden geldiğini ve mesaj içeriğinde neler yazdığını Xiaomi Mi Band 2’de göstermek için mecburen ekstradan bir uygulama yüklemeniz gerekmektedir. Bu uygulamamızın adı Mi Bandage’dir.

Mi Bandage uygulaması hem ücretsiz hem ücretli olarak birçok özelliği sizler sunmaktadır. Sizin istediğiniz özellikler Mi Bandage uygulamasında yer almaktadır.

Bu uygulamayı ilk olarak kullanmak için Mi Fit uygulamasınd bilekliğinizi eşleştirmeniz gerekmektedir. Aksi halde Bandage uygulaması bilekliğinizi bulamıyacaktır.

Bu uygulamayı yükledikten sonra bilekliğinizi taratıp eşleştiriniz.

Eşleştirme yaptıktan sonra sol taraftaki menüde bildirimler sekmesine giriş yaptığınızda WhatsApp ve SMS ayarlarını göreceksiniz. Bu ayarların içine girip ABC kategorisini seçmeniz gerekmektedir.

Neyse kafanız karıştı değil mi? Daha rahat yapabilmeniz için bir video ekledik. Size faydası olacaktır.

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