Xiaomi çift tık ile ekranı kapatma/açma

Daha önceki yazılarımızda belirttiğimiz üzere artık Xiaomi Pocophone F1 kullanıcısıyız. Elimizden geldiği kadar sizlere telefonun teknik özellikleri ve bilinmeyen özellikleri hakkında bilgi vermek istiyoruz.

Bu yazımızda sizlere ekrana çift dokunarak hem telefonu açma ve iki kez dokunarak telefonu kilitleme özelliğinden bahsetmek istiyoruz. Bu özellik sayesinde telefonun saatini, gelen bildirimleri v.s. v.s. telefonu rahatça uyandırabilirsiniz.

Xiaomi çift tık ile ekranı açma

İlk olarak her telefonda olduğu gibi Ayarlar sekmesine giriyoruz. Daha sonra ekran bölümüne geçiş yaptığınızda “Uyandırmak için ekrana çift dokun” özelliğini göreceksiniz. Butonu aktif etmeniz yeterli olacaktır.

Xiaomi çift tık ile ekranı kapatma

Normal şartlarda bu özelliği kapamayı üst kısımda yazdığımız bölümde olması gerekiyor. Fakat başka bir kategorinin altına koymuşlar. Ayarlar-Ana ekran/Son kullanılanlar bölümüne girdiğinizde Ekranı kilitlemek için iki defa dokunun butonunu göreceksiniz. Bu butonu aktif etmeniz yeterli olacaktır.

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