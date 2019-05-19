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Bu yazımızda sizlere Xiaomi bilinmeyen özellikleri konusunda bilgiler yazmak istedik.

Teknoscrool.com olarak Xiaomi Pocophone F1 kullanıcısıyız. Bu sayede elimizden geldiği kadar güzel bilgiler vermek istiyoruz. Aklımızda geldikçe ve telefonu kullanıp gördükçe bu yazımıza eklemeler yapmaya devam edeceğiz.

Şarj detayları

Telefonu şarja taktığınızda ekranın altında çember içerisinde yüzde kaç şarj olduğunu göreceksiniz. Rakama tıkladığınızda en son ne zaman şarj ettiğinizi ve diğer bilgileri görmüş olacaksınız.

3 parmak ile ekran görüntüsü

Birçok kişi bu özelliği bilmiyordur. İşaret,orta ve yüzük parmağınızı ekranın ortasından aşağıya doğru kaydırdığınızda otomatik olarak ekran görüntüsü alınacaktır.

Cevapsız arama hatırlatıcı özelliği

Arama ekranını açtığınız zaman Açılan ekranda sol alt köşede bulunan fotoğrafta gösterdiğimiz yere tıklayınız.“Gelişmiş Ayarlar” bölümüne geçiş yaptığınızda “Cevapsız arama hatırlatıcıları” altında seçenekler çıkacaktır.

Not: Sizin bildiğiniz ve bizim yazmadığımız bilinmeyen güzel bir özellik varsa bize kısaca yorum yazarak gönderirseniz çok memnun oluruz.