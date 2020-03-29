Xiaomi bildirim ışığı yanmıyor!

Hemen hemen birçok akıllı telefonda bildirim ışığı bulunmaktadır. Gelen bildirimler yada şarja taktığınızda bildirim ışığı yanmaktadır.

Xiaomi modellerinde telefonu ilk aldığınızda genel olarak bildirim ışığı ayarları kapalı olarak gelmektedir. Bildirim ışığı yanmayınca acaba benim telefonumda sorun mu var diye merak etmektedir.

Xiaomi’de bildirim ayarlarını yapmak istiyorsanız ilk olarak “Ayarlar” giriş yapınız.

Daha sonra sayfanın ortasında “Ek Ayarlar” kategorisini göreceksiniz.

Bu bölümde “Bildirim ışığı” menüsünü göreceksiniz.

Bildirim ışığı ayarlarına girdiğinizde “Şarj olurken ışığı yak” ve “Yeni bildirim alındığında bildirim ışığını yak söndür” butonlarını göreceksiniz.

Siz buradan istediğiniz bildirim bölümünü aktif etmeniz yeterli olacaktır.

Not: Bildirim ışığı renkleri değiştirelememektedir. Aklınıza acaba her uygulamaya göre bildirim ışığı rengi atayabilir gelirse bu sorunun yanıtı maalesef hayır olacaktır.