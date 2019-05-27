Xiaomi alarm sesi nasıl değiştirilir (Pocophone F1)

Daha önceki yazılarımızda belirttiğimiz üzere Xiaomi Pocophone F1 kullanıcısıyız. Elimizden geldiği kadar bu telefon hakkında bilgiler ve anlatımlar yapmak istiyoruz. Bu yazıda size Xiaomi alarm sesi değiştirme konusunda anlatım yapmak istedik. Hemen hemen her akıllı telefonun alarm sesi değiştirme şekli aynı olsada bize yinede eklemek istedik.

İlk olarak “Ayarlar” bölümünden “Saat” kategorisine girdiğinizde aşağıdaki resimdeki bir ekran açılacaktır. Siz alarm kurmak istediğiniz saate tıklayınız.

2.Adıma geçtiğimizde ise aşağıdaki resimdeki gibi saat ayarlama bölümü çıkacaktır. Siz sol alt tarafta bulunan “Ek Ayarlar” butonuna basmanız gerekmektedir. Bu butona bastığınızda alarm menüsü ortaya çıkıyor.

Son olarak fotoğraftada gözüktüğü üzere “Zil Sesi” bölümüne bastığınızda çalmasını istediğiniz müziklerin listesi gözükecektir. Siz hangisini isterseniz seçim yapabilirsiniz.

Xiaomi Pocophone F1 hakkında sormak istediğiniz soru olursa bize yorum olarak yazıp gönderebilirsiniz. Eğer anlatımlarımızı yapamayan olursa hiç çekinmeden bize yazsın ve gerekirse biz video kaydı yapıp mail adresinize gönderebiliriz.