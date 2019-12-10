Windows 10’da Mikrofon Nasıl Devre Dışı Bırakılır?

Teknolojinin beraberinde getirdiği yeniliklerin ve kolaylıkların birkaç olumsuz tarafı da kuşkusuz mevcuttur. Bunların en başında mahremiyet konusu gelir. İndirdiğimiz uygulamalar ve programlar da mikrofon alanında verdiğimiz izin bilgisayarımız açıkken dinlenilmeyi müsait kılar. Bu hususta yapılacak en etkili yöntemde kuşkusuz bilgisayarın mikrofon özelliğini kullanmadığımız süreler içerisinde devre dışı bırakmak olacaktır. Windows 10’da mikrofon özelliği kolaylıkla devre dışı bırakılır.

Mikrofonu Devre Dışı Bırakmak Neden Önemli?

Hackerlerin en çok kullandığı yollardan bir tanesi ses dinlemektir. Kamera önüne herhangi bir bant konularak kapatılabilir ama bu ses için geçerli değildir. Kullanıcılar genel olarak kameralarını kapatma yolunur izler ama mikrofon daha gözükmeyen bir sistem olduğu için gözlerinden kaçar. Bunu fırsat bilen kötü kullanıcılar mikrofon özelliğini kullanarak mahremiyet alanınıza kolaylıkla sızabilir. Mikrofonu ele geçirme yolluyla birçok veriyi ele geçirebilen hackerler mevcuttur. Windows 10 bunun için bazı önlemler almaya çalışsa da bazı uygulamaları silemediği için bu konuda çok başarılı olması mümkün değildir.

Mahremiyet Alanı Önemlidir

Kamera ve mikrofon gibi cihazların kontrol dışında olması gerçekten kötü sonuçlar doğurabilir. Tercihe kalınsa da mikrofon özelliğinin devre dışı olması kullanıcıların daha güvende yaşamalarını sağlar. Birisinin sizi dinleme olanağı en az mikrofonu kapatmak kadar kolaydır. Gelişen teknoloji maalesef bu tür dezavantajları beraberinde getirir. Yine de bunlara karşı koymak her zaman olmasa da bazı anlarda oldukça kolaydır. Birkaç dakikanızı ayırarak alacağınız herhangi bir önlem hayat boyu yapılacak bir hatanın önüne geçilmesine olanak sağlayabilir.

Mikrofonu Devre Dışı Bırakma Yöntemi

Basit bir yolla mikrofon devre dışı bırakılabilir. İlk önce bilgisayara sağ tıklayarak özellikler bölümüne gelinir. Sağ taraftaki aygıt yöneticisi ekranı açılır. Ekrandaki ses girişleri ve çıkışları bölümüne gelinir. Mikrofon özelliğinin üzerine gelinerek sağ tıklanır. Devre dışı bırak seçeneğine tıklanır. Mikrofonunuz aksi bir işlem yapılmadığı sürece kapalı şekilde kalacaktır. Tekrar açmak için ise aynı işlemleri gerçekleştirip etkinleştir butonuna tıklamak yeterli olacaktır. Windows 7 ve Windows 8 sürümlerinde de aynı şekilde kapatılır.