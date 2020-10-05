Windows 10’da Görünmez Klasör yapma

Windows’un birçok önemli özelliği vardır. Bunlardan bir tanesi de görünmez klasör özelliğidir. İnsanlar çeşitli sebeplerden dolayı klasörlerini görünmez yapmak istiyorlar. Fakat nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. Bu makalede klasörün nasıl görünmez hale getirilebileceğini anlattım.

Klasör Nasıl Oluşturulur?

Öncelikle masaüstünde boş bir yere sağ tıklıyoruz. Önümüze çıkan sekmede ”Yeni” seçeneğine imlecimizi sürükleyip yeni sekmenin açılmasını bekliyoruz. Ardından ”Klasör” seçeneğine tıklıyoruz. Klasörümüzü oluşturmuş oluyoruz. Klasörümüzü gizleyebilmek için klasörün alt tarafında yazan ”Yeni klasör” yazısını silmeliyiz. Peki, klasör adı nasıl silinir?

Klasör Adı Silmenin 3 Farklı Yolu

İlk yöntemde klasörü oluşturduktan sonra klasöre sağ tıklıyoruz ve yeniden adlandır seçeneğine tıklıyoruz. Eğer klasörü oluşturduktan sonra Enter tuşuna basmadıysanız veya herhangi bir yere tıklamadıysanız direkt olarak anlattığım işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Alt tuşuna basılı tutarken klavyenin Num Lock bölümündeki 9’a 9 kez basıyoruz. Elimizi Alt tuşundan ve 9’dan çekip Enter tuşuna basıyoruz.

İkinci yöntemde yine klasöre sağ tıklıyoruz ve önümüze çıkan sekmede ”Yeniden adlandır” seçeneğine basıyoruz. Alt tuşuna basılı tutarken 0160 yazıyoruz ve Enter tuşuna basıyoruz. Üçüncü yöntemde birinci ve ikinci yöntemdeki aşamaları aynen yaptıktan sonra Alt tuşuna basılı tutarken 255 yazıyoruz ve Enter tuşuna basıyoruz. Bu işlemlerden herhangi bir tanesinden sonra klasörünüzün altında hiçbir şey yazmıyor olması gerekiyor.

Klasör Adı Silinmiyor ise Kontrol Etmeniz Gerekenler

Klasörü oluşturduktan sonra önceki başlıkta söylemiş olduğum rakamlara klavyenizin Numlock kısmından basın. Num Lock bölümü: Klavyenizin sağ tarafında sayıların ve belli başlı işaretlerin bulunduğu kısımdır. Üstündeki ışık yanmıyor ise Num Lock aktif değil demektir. Aktif etmek için genellikle rakamların üst tarafında bulunan Num Lock yazısına tıklayın.

Klasör Nasıl Görünmez Yapılır

Oluşturduğumuz isimsiz klasöre sağ tıklıyoruz. Özellikler seçeneğine tıklıyoruz. Yukarıdaki küçük sekmelerden ”Özelleştir” kısmına geliyoruz ”Simge değiştir” seçeneğine tıklıyoruz. Önümüze açılan simge seçeneklerinin arasında görünmez olan yerlerden bir tanesine tıklıyoruz. ”Tamam” seçeneğine basıyoruz. Ardından tekrar ”Tamam” seçeneğine tıklıyoruz. Artık klasörümüz görünmez. Masaüstünde herhangi bir yere tıklarsak klasörü görmeyeceğiz. İmlecimizi klasörün olduğu yere getirip tıklarsak klasörün orada olduğunu göreceğiz.