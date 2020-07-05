Windows 10 Pil Kullanımı Nasıl Görüntülenir?

Günümüzün bilgi teknolojisi dünyasında, neredeyse hepimiz bilgisayar sistemlerini veya bilgisayar kontrollü cihazları çok sık kullanma alışkanlığımız vardır. Tüm rutin aktivitelerimizi bu cihazları kullanarak yapmaya hazırız.

Bununla birlikte, zaman zaman, aslında, cihazlarımızın ömrünü boşaltmaktan sorumlu olan cihazlarımızın pil tüketimine bir göz atmayı unutuyoruz. Bu makalede, Windows 10’da pil kullanımınızı kontrol edebileceğiniz yöntemlerden bazılarını açıklayacağız.

Windows 10’da Pil Kullanımını Kontrol Etmenin İki Yolu

Windows 10’da pil kullanımını kontrol etmek için, aşağıda listelenen iki yöntemden herhangi birini kullanabilirsiniz:

Yöntem-1

Pil kullanımını kontrol etmek için Windows Ayarları’nı kullanın

Bu yöntemde, Windows 10’da her bir uygulamanın genel pil yüzdesini ve pil kullanımını ayrı ayrı nasıl kontrol edebileceğinizi anlatacağız. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları gerçekleştirmeniz gerekir:

Görev çubuğunuzun arama bölümüne ayarları yazın ve ayarlar penceresini başlatmak için arama sonucunu tıklayın. Yeni açılan Ayarlar penceresinden ”Sistem’‘sekmesine tıklayın. Şimdi ”Pil’‘sekmesine tıklayın. Burada, toplam pil yüzdesini kolayca görebilirsiniz.

Her bir uygulamanın pil kullanımını aramak için, “Hangi uygulamaların pil ömrünüzü etkilediğini görün” bağlantısını tıklayın

Bu bağlantıyı tıklar tıklamaz, pil kullanımlarıyla birlikte tüm uygulamalar ekranınızda görüntülenecektir.