Windows 10 Pil Kullanımı gösterme

Yöntem-2

Pil kullanımını denetlemek için PowerShell’i kullanma

Bu yöntemde, pil kullanımınızla ilgili ayrıntılı bir raporu nasıl oluşturabileceğinizi ve daha sonra Windows 10’daki Komut İstemi’ni kullanarak inceleyeceğinizi anlatacağız.

Bunu yapmak için aşağıdaki adımları gerçekleştirmeniz gerekir:

Komut İstemi’ni yönetici ayrıcalıklarıyla başlatmanız gerekir. Görev çubuğunuzun arama bölümüne cmd yazın ve bir açılır menü başlatmak için arama sonucunu sağ tıklayın. Bu menüden Yönetici Olarak Çalıştır seçeneğini tıklayın. Üzerine tıklar tıklamaz, Komut İstemi ekranınızda başlatılır. Yönetim Komut İstemi penceresi açılır.

Komutu yazın (powercfg /batteryreport). Bu komutu yazdıktan sonra, enter tuşuna basar basmaz, C sürücünüzde ayrıntılı bir pil kullanım raporu oluşturulur. Yeni oluşturulan pil raporunun yolu, Komut İsteminizde görüntülenecektir. Görüntülemek için bu yola gitmeniz ve pil kullanım raporunuzu çift tıklamanız yeterlidir.

Bu makalede açıklanan iki yöntemden herhangi birini izleyerek, pil kullanımınızı kolayca kontrol edebilir ve belirli önleyici tedbirlerle denetleyebilirsiniz; pil ömrünüzü uzatabilirsiniz. Bu yöntemlerin her ikisi de oldukça kullanışlı ve kullanımı kolaydır. Tek yapmanız gereken adımları doğru sırayla takip etmek ve işinizi birkaç dakika içinde yapabilirsiniz.