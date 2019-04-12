Windows 10 işletim sistemi ülkemizde ve dünyada neredeyse herkes tarafından kullanılan oldukça popüler ve kullanışlı bir işletim sistemidir.

Bu işletim sisteminin bizlere sağladığı pek çok kolaylık bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de Windows 10 işletim sisteminin bizlere sunmuş olduğu haritalar programı.

İnternet bağlantımız açıkken büyük bir rahatlıkla kullanabildiğimiz bu program bazı durumlarda bizlere internet bağlantımızın bulunmadığı durumlarda gerekebiliyor. Bu gibi zamanlarda ise yapmamız gereken birkaç küçük işlem bulunuyor. İşte bu yazımızda sizlere Windows 10 harita indirme nasıl yapılır bunun hakkında birtakım bilgiler vereceğiz.

O Halde Windows 10 Harita İndirme Nasıl Yapılır?

Windows 10 işletim sisteminde haritalar uygulamasını çevrimdışı kullanmak istediğimiz zamanlar için çevrimiçi olduğumuz zamanlarda ihtiyacımız olan bölgelerin ya da ülkelerin haritalarını bilgisayarımıza indirmemiz gerekiyor. Bunun için ise yazımızda bahsedeceğimiz birkaç işlemi sırasıyla gerçekleştirmeniz gerekiyor.

İlk olarak yapmanız gereken şey bilgisayarınızda sol en alt köşede duran başlat işaretine tıklamak. Eğer isterseniz bilgisayarınızda Windows işaretinin bulunduğu tuşa basarak da gerekli menüye ulaşabilirsiniz. Bu aşamayı gerçekleştirdikten sonra yapmanız gereken şey ise açılan menüden arama kısmının olduğu yere haritalar yazmak. Uygulama arama sayfasında karşınıza çıkacaktır. Karşınıza açılan uygulamaya tıklayın. Uygulama ekranınıza gelince sizi sağ üst köşede üç nokta bulunan bir işaret karşılayacaktır. Üç nokta şeklindeki işarete tıklayın ve açılan küçük menüden ayarları seçin.

Ayarlara giriş yaptıktan sonra en üst kısımda çevrimdışı haritalar yazıyor. O yazının hemen altından haritaları seç yazan küçük kare bir buton bulunuyor. Bu butona tıklamalısınız. Bu butona tıkladıktan sonra sizi yeni bir sayfaya yönlendirecektir. Bu sayfada küçük kare kutu içinde artı işareti bulunan bir buton ve yanında haritaları indir yazıyor. Bu butona tıklıyorsunuz ve sizi dünya üzerinde ki 5 bölgenin bulunduğu bir seçenekli bir sayfaya yönlendiriyor. Bu beş seçenek arasından indirmek istediğiniz ülkenin bulunduğu bölgeyi seçiyor ve tıklıyorsunuz.

Sistemin sizi yeni yönlendireceği sayfa da ise seçtiğiniz bölgede bulunan bütün ülkelerin haritaları bulunuyor. İndirmek istediğiniz ülkeyi bu liste içinden seçip üzerine tıkladığınız takdirde bilgisayarınız otomatik bir şekilde indirme işlemini gerçekleştiriyor. Bu aşamadan sonra internet bağlantınız olmasa bile indirdiğiniz haritayı büyük bir rahatlıkla kullanabiliyorsunuz.