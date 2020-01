Windows 10 Başlangıç Gecikmesini Devre Dışı bırakma

Windows açıldıktan sonra, başlangıç programlarınız başlamadan önce yaklaşık on saniye beklemektedir. Ve sonra çalışır. Bu ‘’ başlatma gecikmesi’’, masaüstünü ve Windows hizmetlerinin yüklemeyi bitirmesini sağlamaktadır. Ve her şeyin daha rahat çalışmasını sağlar. Hemen çalıştırmak ise isteyeceğiniz uygulamalarınız var ise basit bir Registry hack ile yapılabilir.

Windows başladıktan sonra ise sadece on saniyelik gecikme ile işletim sistemine bağlı olarak belleğe yüklenmesine veya uygulamaların kaynak istemeye başlamasından önceki gerekli sistem görevlerini yerine getirmesine izin vermektedir. Diğer bir yöntem ise Kayıt Defteri kesmesi ile başlangıç gecikmesini devre dışı bırakmaktadır.

Yapılan işlem ise tüm uygulamalarda geçerliliği olacaktır. Bunun için ise Windows Kayıt Defterinde birkaç düzenleme yapmak yeterlidir. Kayıt Defteri Düzenleyicisi güçlü bir araç ve yanlış kullanılması durumunda sisteminizi çalışamaz durumuna getirebilmektedir. Bu yüzden değişiklik yapmadan önce kayıt defterinizi yedeklemeniz iyi olur.

Kayıt Defteri Düzenleyicisi ise sol altta Windows Başlat kısmından aramaya oradan da çalıştır kutusuna ‘’regetid’’ yazarak Enter tuşlayıp açınız. Kayıt Defteri Düzenleyicisinde anahtara gitmek için sol kenar çubuğunu kullanınız. Serialize anahtarı yok ise oluşturmanız gerekmektedir. Explorer klasörüne ise sağ tıklayınız ve Yeni oradan Anahtar sekmesini seçin.

Serialize olarak isimlendirin. Klasörüne sağ tıklayın ve Yeni oradan da Dword değerini seçin Yeni değeri StartupDelaynMSec olarak isimlendirin. İsimlendirdikten sonra çift tıklayıp değerin Değer verisi kutusunda 0 olarak ayarlayın Tamam kutusuna tıklayın ve sonra Kayıt Defteri Düzenleyicisinden çıkış yapın.

Değişiklerin etkili olması amacıyla bilgisayarınızı yeniden başlatın. Bu adımları takip ettiğiniz takdirde Windows 10 Başlangıç Gecikmesini Devre Dışı bırakmış olursunuz.

Serialize Anahtarı Ne Demektir?

İşletim sistemlerinde bulunan verilerin seri bir şekilde istenilen formatta dönüştürülmesine kaynak sağlayan işlem anahtarına denmektedir.

Windows 10 İşletim Sistemi Ne Demektir?

Microsoft firması tarafından geliştirmiş olan ve Windows NT ailesinin bir üyesi olmakla birlikte işletim sistemine Windows 10 işletim sistemi denmektedir.

Windows NT İşletim Sistemi Nedir?

DOS tabanlı işletim verilerinde var olan eksikleri kapatmak amacıyla ile Microsoft firması tarafınca geliştirilen işletim sistemine denmektedir.