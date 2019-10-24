Wiky Watch 4 Akıllı Çocuk Saati İncelemesi

Ebeveynlerin çocuklarını takip etmesini ve sürekli kontrol etmesini sağlayan çocuk akıllı saat modellerine belli aralıklarla yenileri ekleniyor. Tabii ki her yeni modelle beraber saatler yeni yetenekler de kazanıyor. Gelişmiş özellikleriyle dikkat çeken çocuk saatlerinden birisi de Wiky Watch 4 modeli.

Görüntülü görüşme gibi artıları olan yeni akıllı saat modellerinin artılarına ve özelliklerine bakalım. Bakalım çocuklar için gerçekten uygun bir saat mi?

Wiky Watch 4 Tasarımı

Wiky Watch 4 modeli, birçok çocuk saatinde olduğu gibi kare tasarımıyla beraber geliyor. Saatin dış çerçevesi biraz kalın olsa da genel olarak başarılı bir tasarımı var. Yan kısımda SOS tuşu ve güç tuşu bulunan saat üzerinde bir de kamera bulunuyor.

Kamera ekran alanının hemen üzerinde olduğu için görüntüyü kötü yönde etkilemiyor. Plastik bir kasa ile gelen modelin 3 farklı renk seçeneği olduğunu da ekleyelim. Saatin siyah, mavi, pembe olmak üzere 3 farklı renk seçeneği bulunmakta.

Teknik Özellikler

Teknik özellikler kısmında Wiky Watch 4 Akıllı çocuk saati, oldukça başarılı bir sistemle geliyor. Saatin Nano SIM uyumu var. Saate takacağınız bir SIM kartı üzerinden, çocuğunuzu görüntülü olarak arayabiliyorsunuz, mesaj atabiliyorsunuz ya da direkt olarak sesli arama yapabiliyorsunuz.

Bunun dışında sadece istenen kişilerin rehbere eklenmesini sağlayabiliyorsunuz. Çocuğunuzun saat üzerinden aramasını istediğiniz kişileri de doğrudan siz seçmiş oluyorsunuz.

Takip Sistemi

Teknik kısımda belki de en çok dikkat çeken özellik takip sistemi. Saatin içerisinde yer alan GPS sayesinde anlık olarak çocuğunuzu takip etmeniz mümkün. Akıllı telefonunuza yükleyeceğiniz saat uygulaması üzerinden, çocuğunuzun o an için nerede olduğu ve son konumunun ne olduğu gibi bilgileri alabiliyorsunuz.

İsterseniz akıllı çit sistemini de kullanabilirsiniz. Akıllı çit sistemi, çocuğunuz için belirlediğiniz güvenli alanı tanımlamanızı sağlıyor. Çocuk bu alandan çıktığı an, size bildirim geliyor ve son konumu öğrenebiliyorsunuz. Yine geriye dönüm takip sistemi de kullanılabiliyor.

Güvenlik

Saatin güvenlik özelliği SOS sisteminde karşımıza çıkıyor. SOS tuşuna 3 saniye basılı tutulduğu zaman Wiky Watch 4 akıllı çocuk saati koruma sistemi devreye giriyor ve rehberde kayıtlı olan aile üyelerine acil konum paylaşımı yapılıyor. Bu şekilde herhangi bir olumsuz durumda anında haber alabiliyorsunuz.

Eğlence

Saatin içerisinde çocukları eğlendirecek içeriklerde bulunuyor. Mini oyunlar, arkadaşlarla mesajlaşmaya izin veren mesaj bölümü gibi artı özellikler de dikkat çeken detaylarımız arasında. Yine saatin kamerasını kullanabildiğinizi de ekleyelim.

Wiky Watch 4 Akıllı Çocuk Saati Fiyatı

Fiyat konusunda biraz araştırma yapmanız gerekecek. Saat 1400 TL ile 1500 TL arasında satılıyor. E-ticaret siteleri üzerinden kısa bir araştırma yaparak daha uygun satış fiyatlarına ulaşabilirsiniz. Özellikle belli dönemlerde yapılan kampanyalarla beraber fiyatlar bir hayli düşebiliyor.