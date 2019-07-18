Wiky Watch 3 ile neler yapılır?

Çocuklarını kaybetme korkusu ve başına kötü birşey gelmesinden korkan veliler akıllı saatleri tercih etmektedir.

Bu yazımızda size Wiky Watch 3 akıllı saat ile neler yapabileceğinizden bahsetmek istiyoruz.

Dahili mesajlaşma: Bu özellik ile çocuğunuzla yaptığınız sesli mesajlaşmalar ve 15 karaktere kadar gönderebildiğiniz yazılı mesajları takip edebiliyorsunuz.

Harita özelliği: Çocuğuuzun anlık olarak konumunu öğrenebilirsiniz. (En çok kullanılan özellik diyebiliriz)

Sağlık modu: Bu mod ile çocuğunuzun günlük olarak ne kadar kalori yaktığını, ne kadar mesafe aldığını ve attığı adım sayısını görebilirsiniz.

Ayakizi modu: Bu mod ile çocuğunuzun sizin belirlediğiniz belli saatler aralığında geçtiğini noktaları harita üzerinde görebilirsiniz.

Alarm: Günlük ada tek seferlik alarmlar kurabilirsiniz.

Elektronik Çit: Bu mod sayesinde sizin belirlediğiniz bir alandan çocuğunuzun dışarı çıkması durumda size alarm vermektedir.

Akıllı saatlerin başlıca modları böyledir. Daha detaylı özellikler bulunuyor. Biz sizlere en çok tercih edilen ve kullanılan modları yazdık.