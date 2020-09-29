Günümüzün en çok tercih edilen, en gözde sosyal medya aracı olan WhatsApp, android cihazların vazgeçilmezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Mesajlaşma, görüntülü konuşma, resim ve video paylaşma ve bunun gibi birçok özelliği de içinde barındırıyor.

Neden Görüntü Kalitesi Bozuluyor?

WhatsApp üzerinden birine fotoğraf ve video gönderdiğimizde gönderim hızının en üst seviyeye çıkması için paylaşılmak istenen resimler ya da videolar optimize ediliyor. Bu görseller hem ölçü olarak hem de kapladığı alan olarak düşürülüyor. Bahsettiğimiz yöntem sayesinde hem dosyalar daha hızlı karşı tarafa ulaşıyor hem de karşı taraftaki alıcı daha az internet harcamış oluyor. Aslında bu durumun herkes için faydalı olduğunu, hızdan ve internetten tasarruf yapıldığını ifade edebiliriz.

Fakat bu gönderim şekli daha hızlı internet akışı sağlamak için, gönderilen medya unsurlarını sıkıştırıyor. Yani hem kalite hem de çözünürlük düşüyor. WhatsApp ile gönderilen resimlerin boyutunun küçülmesini ya da çözünürlüğün düşüp netliğinin bozulmasını kimse istemez. Çünkü önemli bir belge, sizin için kıymetli bir fotoğraf veya itina ile hazırlanmış bir çizim WhatsApp üzerinden gönderildiğinde bir hayli bozulabiliyor.

Bu tür dosyalar için farklı bir gönderim metodu uygulamanız şartıyla görselleri orijinal hali ile gönderme yönteminin olduğunu biliyor muydunuz?

Cevabınız hayır ise makalenin ilerleyen kısımlarında detaylı bir anlatım sizleri bekliyor. Siz de fotoğraf, video gibi görsel öğelerin kalitesinde herhangi bir bozulma meydana gelmeden görüntü alışverişi yapmak istiyorsanız bu adımları sırasıyla izleyebilirsiniz.

WhatsApp’ta Kalitesi Bozulmadan Görüntü Gönderme Adımları

Öncelikle android telefonunuzda ki WhatsApp uygulamasını açın.

Daha sonra fotoğrafı göndermek istediğiniz kişinin sohbet kutucuğu aktif haldeyken yazı yazma bölümünde yer alan ek(dosya, ataç) butonuna tıklayın.

Belgeler liste halinde ortaya çıkacaktır. Eğer göndereceğiniz resmi görmek isterseniz ‘’diğer belgeler’’ butonuna tıklayın.

Cihazdaki tüm görseller minik resimler halinde karşınıza çıkacaktır. Göndermek istediğiniz resim veya resimleri seçin.

Ardından ekranda beliren gönder (ok) tuşuna tıklayarak işlemi tamamlayın.

İOS İşletim Sistemine Sahip Telefonlarda Nasıl Oluyor?

Bu işlemlerin aynısını İOS işletim sistemine sahip telefonlarda da yaparak galeri dışında görsellerin tutulduğu dosyalar bölümünden seçerek gönderimlerde bulunabilirsiniz. Belirtmiş olduğumuz adımlar sayesinde gönderilmek istenen resimlerin ve görsellerin kalitesinde herhangi bir bozulma yaşamadan aynı boyutuyla gönderilmiş olacaktır.