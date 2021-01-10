WhatsApp yerine kullanılabilecek 3 adet eşdeğer uygulama

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması kesinlikle WhatsApp’dır. Fakat yeni gelen gizlilik sözleşmesi sonrasında kullanıcılar farklı uygulamalar aramaya başladı. 8 Şubat 2021 gününe kadar WhatsApp’ın yeni gizlilik sözleşmesini onaylamayan kişilerin hesapları 8 Şubat sonrası silinecek

Bu sözleşme maddelerini sevmeyenler ve WhatsApp’ı kullanmayacaklar için alternatif uygulamaları sizler için derledik.

1.Uygulama Viber

Aslında birçok kişi tarafından aktif olarak kullanıyordu. Bu uygulamanın en popüler tarafı ise karşı tarafa yazdığınız mesajları istediğiniz zaman silebiliyorsunuz. WhatsApp’da bu olay için zaman sınırlaması bulunuyordu.

2. Signal Uygulaması

WhatsApp’a göre kıyaslama yapıldığı zaman eşdeğer özelliklere sahip bir uygulamadır. Yüksek seviyede gizlilik sunuyor ve şeffaf politakalara sahiptir. WhatsApp’ın rakibi olduğu için önerebileceğimiz bir uygulamadır. Bu uygulamayı Elon Musk’ın önermesi ile daha popüler hale gelecek gibi gözüküyor.

3. Bip Uygulaması

Biz millet olarak yerli üretimleri her zaman destekliyoruz. Yerli WhatsApp alternatifi olarak kesinlikle BİP uygulamasını öneriyoruz. BİP, mesajlaşma ve görüntülü konuşma özelliklerinin dışında daha birçok hizmet sunmaktadır. Oldukça geniş içeriğe sahip BiP uygulamasını indirdikten sonra alışmanız çok zor olmayacaktır. Birçok kişi bu uygulamayı sadece Turkcell aboneleri kullanabiliyor sanıyor ama aslında herkes bu uygulamayı yükleyebilir.