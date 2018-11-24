Urban Sound Dws-711 yorumları

Bu yazımızda sizlere Urban Sound Dws-711 kablosuz taşınabilir Soundbar hakkında kişisel görüşlerimizi sunmak istedik. Uzun zamandır uygun fiyatlı bluetooth hoparlör arıyorduk.

Bu ürünü 129 TL’ye görünce deneyip aldık. Gerçekten beklenen çok çok fazla kaliteli bir ses sunuyor. Genellikle bu fiyat aralıklarında olan diğer ürünleri denediğimizde beklenen ses seviyesini veremiyor. Vermeye çalışanları denediğimizde ise son ses seviyesin sesi çok fazla boğuyordu.

Urban Sound Dws-711 son seste bir gram bile ses bozduğunu görmektedik. Hatta son seste 8 metrekarelik alanda sesin yüksekliğinden rahatsız olduk diyebiliriz.

Urban Sound Dws-711 modeli bluetooth ile telefonunuzu bağlayabilir ve Youtube, müzik çalar v.s. telefondan aldığınız sesi müzik sisteminden alabilirsiniz.

Ayrıca kutusundan çıkan ses kablosu ile televizyona bağlayabilmeniz ayrı bir renk katmaktadır.

USB ve microSd hafıza kart okuyucu özelliğide bulunuyor. Son olarak radyo özelliğinin de olduğunu belirtelim.

Sonuç olarak baktığımızda 129 TL‘ye alabileceğiniz en iyi ses sistemi diyebiliriz. Almayı düşünüyorsanız fiyatına öre ses kalitesi konusunda bir şikayetiniz olmayacaktır. Tasarım olarak çok şık duruyor. Teknoscrool.com olarak kişisel görüşümüz kesinlikle alınacak bir üründür.