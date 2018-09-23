Toshiba 49L2863DAT özellikleri, Fiyatları ve yorumları

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Bir ziyaretçimiz bizden Toshiba 49L2863DAT Full HD (FHD) TV fiyatı hakkında ve teknik özellikleri hakkında yardım istemiştir.

İstemesinin sebebi olarak gelecek hafta bir marketin bu televizyonu getireceğini ve alıp almama konusunda kararsız kaldığını yazmıştır.

İlk olarak bu model 2018 yapımı bir televizyondur. 49 inç ekran büyüklüğüne sahiptir. Yani 124 cm ekran boyutundadır. 16 W ses çıkış gücü bulunuyor.

Bağlantı özelliklerine geçtiğimizde ise

Wi-Fi (Kablosuz bağlantı)

Ethernet (RC 45 ile internet bağlantısı)

USB 2.0 (2 adet)

HDMI (3 adet)

VGA PC Girişi (1 adet)

Dahili uydu alıcısı ve uydu anten girişi (1 adet) bulunmaktadır.

3D özelliği bulunmadığını hatırlatalım. Smart TV özelliği yer alıyor. Netflix ve YouTube kullanabilirsiniz. Uygulama yükleme özelliği yer almıyor.

Toshiba 49L2863DAT fiyatlarını internet üzerinden araştırdığımızda 2.290-2.399 TL fiyat aralığında satılmaktadır. Bu televizyonu getiren market zincirinin 1999 TL’lik fiyatı avantajlı bir fiyattır.

Bu fiyatta bu ekran boyutuna sahip akıllı televizyonlar bulunmaktadır. Fakat bu fiyatlardaki diğer markaların donanımları ve çözünürlükleri bu televizyona göre düşük kaldığı için bu fiyata alınabilecek en iyi ekran boyutuna sahip önerebileceğimiz bir akıllı televizyondur.