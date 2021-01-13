Telegram 500 milyon gibi inanılmaz rakama ulaştı

WhatsApp uygulamasının gizlilik sözleşmesinde yapacağı değişikliliği duyurduktan sonra birçok kişi uygulamasını silerek Telegram uygulamasına geçti.

Telegram uygulaması WhatsApp’a göre daha kapsamlı özellikleri mevcuttur. Örnek olarak Telegram merkezinden duyuru yapılabiliyor. 12 Ocak 2021 günü Telegram kullanıcılarına güzel bir duyuru yaptı.

Duyuru şöyle;

Telegram 500 milyon aktif kullanıcıya ulaştı.

Son 72 saat içinde 25 milyondan fazla yeni kullanıcı Telegram’a katıldı.

Teşekkür ederiz! Bu dönüm noktası, arkadaşlarını Telegram’a davet eden sizin gibi kullanıcılar tarafından gerçekleştirildi.

Son birkaç gün içinde katılan kişileriniz varsa, onları Telegram’ın hareketli çıkartma veya görüntülü mesaj gibi benzersiz özelliklerinden birini kullanarak karşılayabilirsiniz.

Bakalım ilerleyen günlerde sayı arttıkça yeni duyurular gelecek gibi gözüküyor. WhatsApp geri adım atmadıkça uygulamalarını değiştirenlerin sayısı daha fazla olacak gibi duruyor.

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