web.telegram.org Türkçe yapma var mı?

[Toplam: 0 Ortalama: 0 /5]

WhatsApp’ın geçtiğimiz haftalarda gizlilik sözleşmesi değişikliği yapma kararından sonra binlerce kullanıcı Telegram uygulamasına geçmişti. Hatta telegram merkezi kullanıcı sayılarındaki artıştan sonra herkese bir ileti göndermişti. Buradaki linkten bahsetmiş olduğumuz mesaja ulaşabilirsiniz.

Telegram uygulamasını bilgisayarınızda kullanmak için web.telegram.org adresi bulunmaktadır. Bu adrese girerek akıllı telefonda yaptığınız her işlemi daha hızlı ve pratik yapabilirsiniz. Tek sorunu var ingilizce.

Telegram’ın akıllı telefonlara olan uygulamalarında Türkçe dil desteği mevcuttur. Web.Telegram adresine girdiğinizde maalesef Türkçe yapamıyorsunuz. Neden derseniz henüz Türkçe dil desteği gelmedi.

Yukarıdaki ekran görüntüsüne baktığımızda 6 dil desteğinin olduğunu görüyoruz. Türkçe dil paketi için beklemekten başka çare bulunmamaktadır. Türkiye’de bu kadar kullanıcı sayısına sahip bir şirketin acilen Türkçe dil desteğini getirmesi gerekiyor.

Aksi takdirde bu tarz uygulamaları PC’den kullananlar Türkçe dil desteği gelmezse farklı uygulamaları tercih etmek zorunda kalabilir.