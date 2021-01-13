Telegram telefon numarası gizleme

WhatsApp uygulamasından Telegram uygulamasına geçenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Telegram uygulaması kullanıcılarına farklı özellikler sunmaktadır. Bu özelliklerden bir tanesi ise telefon numarasını gizleme imkanıdır. Telefon numaranızı kapatarak başka kişilerin numaranızı görmelerini engelleyebilirsiniz.

Peki Telegram’da cep telefon numarası nasıl kapatılır?

İlk olarak Telegram uygulamasını açınız.

En sol üst köşede menü tuşuna basınız.

Buradan “Ayarlar” butonuna tıklayınız.

Daha sonra “Gizlilik ve Güvenlik” butonuna basınız.

Son olarak “Telefon numarası” bölümüne geçiş yaptığınızda 3 farklı seçenecek çıkacaktır. örnek olarak bir adet ekran görüntüsü ekledik.

Bu bölümde “Hiç kimse” seçerseniz artık kimse telefon numaranızı görmeyecektir.

Uygulamayı ilk yüklediğiniz bu ayar “kişilerim“menüsünde durmaktadır. Daha sonra tekrar değiştirmek için aynı adımları izlemeniz yeterli olacaktır.