Telefondan bilgisayara fotoğraflar nasıl atılır?

Akıllı telefonlarımızda en çok yer kaplayan dosyalar kesinlikle video ve fotoğraflarımızdır. Bir süre sonra artık yer kalmayınca mecburen fotoğrafları silmemiz gerekiyor. Silme işlemi manevi olarak zor olduğu için telefondaki fotoğrafları bilgisayara nasıl aktarırım diye sorular gelmektedir.

Telefondaki fotoğrafları PC’ye atmanın birçok yöntemi bulunmaktadır. Biz size en popüler 2 farklı yöntemi size anlatmak istiyoruz.

1.Yöntem: Bu yöntem için şarj cihazınızın USB kablosunu çıkartıp bilgisayarınıza takmanız gerekmektedir. Daha sonra PC’den Bilgisayarım klasörüne girdiğinizde telefonunuzu göreceksiniz. Bu bölümden DcIM klasörü altında olan fotoğrafları kopyalamanız yeterli olacaktır. Fakat genel olarak USB kablonuzu taktığınızda birçok kişi sadece telefonunun şarj olduğunu söylemektedir. Bunun için en güvenilir ve en basit olanı kesinlikle ikinci yöntemdir.

2.Yöntem: Bu yöntem için ekstrada 3. parti uygulaması yüklemeniz gerekmektedir. Google Play Store yada App Store’a girdiğinizde ” Airmore ” uygulamasını indiriniz. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra İndirme işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayarınızın internet tarayıcısından web.airmore.com adresine giriş yapınız.

Uygulamayı çalıştırıp barkod okuyucu ile telefonu PC ile eşleştirdikten sonra aşağıdaki gibi ekran görüntüsüne ulaşacaksınız.

Kırmızı kare işareti ile gösterilen “Resim” bölümüne girdiğiniz fotoğraflarınızı ve videolarınızı göreceksiniz. Siz ” hepsini seç ” işaretleyip dışa aktar demeniz yeterli olacaktır.

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