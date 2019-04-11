Telefonda Fotoğraf Birleştirme Kolaj Nasıl Yapılır?

Gelişen teknoloji ile günümüzde kullandığımız akıllı telefonlara her gün yeni bir özellik ekleniyor.

Bilgisayar ve tabletlerimiz de yapılan birçok uygulama artık Android ve İOS işletim sistemli akıllı telefonlarda da yapılıyor. Üstelik tercih edilebilecek birden çok program bulunuyor. Kolaj birleştirme işleminde en önemli özellik kolaj yapılacak fotoğrafların kalitesidir.

Telefonunuzda çektiğiniz ya da telefonunuza gelen fotoğrafların kalitesinin çözünürlüğünün yüksek olması yaptınız kolajı daha güzel yapacaktır. Akıllı telefonlar çıkmadan önce insanlar mutlu anlarını fotoğraf makinesi ile buluşturuyorlardı. Şimdi ise telefon alınırken ilk başta kamera özelliklerine bakılıyor. Samsung, Apple, Nokia, HTC, General Mobile gibi firmalar müşterisine her geçen gün daha kaliteli kamera hizmeti sunuyor.

Telefonda Fotoğraf Birleştirme Kolaj Nedir?

Çekilen birden fazla fotoğrafın tek bir karede birleştirilmesi işlemine kolaj yani fotoğraf birleştirme denir. Sosyal medyada kullanılan Facebook, Instagram, Swarm vs. programlarda fotoğrafları tek tek eklemek yerine kolajlar kullanılıyor.

Kolaj Yapımı

Kullandığınız telefonun işletim sistemi Android ise ana menüden PlayStore uygulamasına girin. Arama butonunda kolaj yazarak sıralanan uygulamalardan birini seçin ve uygulamayı telefonunuza indirin.

Kullandığınız telefonun işletim sistemi İOS ise AppStore uygulamasına girin. Arama butonunda kolaj yazarak sıralanan uygulamalardan birini seçin ve uygulamayı telefonunuza indirin

İnen uygulamayı açın. Ekranın alt kısmında kolaj çeşitleri bulunur. Burada kolajın dikdörtgen, kare, yuvarlak vs. şekillerde olması, fotoğrafların dik ya da yatay kullanılması ve fotoğraf sayısı seçilir. Bir kolajda en fazla dokuz adet fotoğraf kullanılabiliyor. Fotoğraf sayısı arttıkça kolajda görünen görüntüler daha da küçülür. Kolaj yaparken fotoğraflarla tek tek ya da toplu bir şekilde filtre özellikleri ile oynayabilirsiniz.

Parlaklık, konsantras, netlik, buğulama, ışık, yapı, sıcaklık, doygunluk, renk, gölge ve keskinlik ayarları yapabilirsiniz. Kolajın iç ve dış çerçeve kalınlıkları, çerçeve çeşitlerini belirleyin. Fotoğrafları üzerine gelerek istediğiniz gibi yerleştirin. Son olarak da kolajı birleştir butonuna basın. Kolajlarınızın güzel görünmesini istiyorsanız fazla fotoğraf yerine daha az sayıda fotoğraf ekleyin.

En iyi Kolaj Programları

Anroid ve İOS işletim sistemlerinde birden fazla kolaj programı bulunuyor. Layout, BeFunky, Fotor, Canva, PhotoCollage ve FotoJet en çok tercih edilen kolaj programlarıdır.