Ana Sayfa / Bilim ve Teknoloji / Soru: Xiaomi engellenen numaradan gelen mesaj düşüyor

Soru: Xiaomi engellenen numaradan gelen mesaj düşüyor

tarafından 20 Ekim 2020 Tarihinde eklendi

Engellediğiniz numaralardan gelen mesajlar hala size düşüyorsa bu yazıyı okumanız gerekiyor. modellerinde numarayı engelledikten sonra mesajlar geldiğinde ayar yapmadığınız zaman gözükmektedir. Hiç gözükmemesini istiyorsanız aşağıdaki adımları uygulamanız gerekmektedir. Bu arada aşağıdaki anlatımı Pocophone F1 modeline göre yaptık.

İlk olarak telefonunuzdan mesajlar klasörüne giriş yapınız.

Yukarıdaki ekran görüntüsündeki gibi çark simgesine bastığınızda mesajlar ile alakalı olan değiştirebileceğiniz özellikler karşınıza çıkacaktır.

Yukarıdaki ekran görüntüsündeki gibi “Engellenen SMS’leri göster” butonunu kapatmanız yeterli olacaktır. Artık engellediğiniz numaralardan gelen mesajlar size gösterilmeyecektir.

Not: Numarayı engellediğiniz kişi size mesaj gönderdiği zaman karşı tarafa engellisiniz diye bir uyarı düşmemektedir. Mesajı gönderen normal bir gönderim yapmaktadır. Sadece mesaj size gözükmeyecektir. Engellendiğini sadece sizi aradığında anlayacaktır.

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.
Etiketler

Cevap yazin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 