Soru: Xiaomi engellenen numaradan gelen mesaj düşüyor

Engellediğiniz numaralardan gelen mesajlar hala size düşüyorsa bu yazıyı okumanız gerekiyor. Xiaomi modellerinde numarayı engelledikten sonra mesajlar geldiğinde ayar yapmadığınız zaman gözükmektedir. Hiç gözükmemesini istiyorsanız aşağıdaki adımları uygulamanız gerekmektedir. Bu arada aşağıdaki anlatımı Xiaomi Pocophone F1 modeline göre yaptık.

İlk olarak telefonunuzdan mesajlar klasörüne giriş yapınız.

Yukarıdaki ekran görüntüsündeki gibi çark simgesine bastığınızda mesajlar ile alakalı olan değiştirebileceğiniz özellikler karşınıza çıkacaktır.

Yukarıdaki ekran görüntüsündeki gibi “Engellenen SMS’leri göster” butonunu kapatmanız yeterli olacaktır. Artık engellediğiniz numaralardan gelen mesajlar size gösterilmeyecektir.

Not: Numarayı engellediğiniz kişi size mesaj gönderdiği zaman karşı tarafa engellisiniz diye bir uyarı düşmemektedir. Mesajı gönderen normal bir gönderim yapmaktadır. Sadece mesaj size gözükmeyecektir. Engellendiğini sadece sizi aradığında anlayacaktır.