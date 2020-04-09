Şarj süresini artırmak için birkaç püf nokta

Akıllı telefonlarda şarj sürelerinin kısa gitmesinden dolayı çok kişi şikayet etmektedir.

Bu yazımızda size ufak bir tüyo vermek istiyoruz. Bildiğiniz üzere bizde Xiaomi Pocophone F1 ve Redmi Note 8 Pro kullanıcısıyız.

Mobil veri bağlantısında oyun oynarken şarj süresinin hızla düştüğünü görmemek elde değil. Pil tasarruf modunda oynamayı denedik ve şarj süresinde oldukça elde edilir bir süre uzaması oldu. Pil tasarruf moduna geçtiğinizde sadece senkronizasyonu kapatmaktadır. Senkron modu kapandığında şarj süresinde oldukça iyi bir artış görebilirsiniz.

Ayrıca telefonu kullanmadığınız zaman mobil veri bağlantısını da kapalı tutarsanız ekstradan şarj süresi elde edeceksiniz. Diğer bir ipucu ise ekran ışığını orta seviyede kullanmakta fayda verecektir. Fakat IPS LCD ekranlarda dışarıdayken ışık seviyesini ortaya getirdiğinizde maalesef pek verim alamıyorsunuz. Ama Super AMOLED ekranınız varsa ekran ışık seviyesini ortaya çekebilirsiniz.