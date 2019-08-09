Samsung SIM kart takma (Galaxy A80)

Samsung Galaxy A80 modeli 2019 Temmuz ayı içerisinde piyasaya çıktı. Bu telefonu aldıktan sonra SIM kart takma konusunda yardım isteyenler için bilgilendirme yapmak istedik. İlk olarak Galaxy A80 modeli Nano SIM kart ile çalışmaktadır. Eğer Nano SIM kartınız yoksa ücretsiz olarak kullanmış olduğunuz GSM operatörünüzden alabilirsiniz. Hem bu sayede 4.5G uyumlu SIM kart almış olacaksınız.

Nano SIM kartınızı aşağıdaki resimdeki gibi yerleştirmeniz gerekmektedir. Samsung kılavuz konusunda çok başarılı işler yapmaktadır. Hem resimli hem yazılı olarak telefon hakkındaki her konuya çözüm sunmaktadır.

Yukarıda gösterildiği gibi SIM kart tepsisini cihaz kutusunda çıkan metal çubuk ile çıkartabilirsiniz. Eğer metal uçlu alet çıkmazsa sakın iğne ile çıkarmaya çalışmayın. Yuvayı zedeleyebilirsiniz. Bir kürdan alarak sivri ucunu kırarak açabilirsiniz. Bu arada daha önce sitemizde sizlere Galaxy A80 ile Galaxy A70 arasındaki farkların neler olduğuna dair güzel bir yazı yazmıştık. İsterseniz buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.